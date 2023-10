Il famoso astrofisico e ambientalista Hubert Reeves muore all'età di 91 anni

Trama: L'astrofisico, ambientalista e scrittore Hubert Reeves, noto per i suoi contributi alla comprensione dell'universo, è morto all'età di 91 anni. Reeves, destinatario di numerosi premi e riconoscimenti, era considerato uno dei più grandi astrofisici della sua generazione . È autore di numerosi libri e pubblicazioni, con l'obiettivo di condividere il suo fascino per le meraviglie dell'universo. Nato a Montreal nel 1932, Reeves ha sviluppato una passione per la scienza fin dalla giovane età e ha continuato a dare un contributo significativo al campo. Studiò le reazioni termonucleari nelle stelle e contribuì a sviluppare la teoria sull'origine di elementi come litio, berillio e boro. Il lavoro di Reeves in Francia portò alla valutazione dell'abbondanza di idrogeno pesante prima della formazione delle prime stelle, che fornirono la prova del Big Bang. Oltre alle sue attività scientifiche, Reeves era un convinto sostenitore dell'ambiente ed è stato presidente dell'organizzazione attivista Humanité et Biodiversité. Credeva che l'astronomia e l'ecologia fossero interconnesse e che la comprensione dell'universo potesse aiutare a salvaguardare il nostro futuro. Reeves è morto pacificamente e il suo ultimo desiderio era quello di avere una "uscita con grazia". La sua eredità di brillante scienziato, appassionato ambientalista e sostenitore delle meraviglie dell'universo sarà ricordata negli anni a venire.

Hubert Reeves, eminente astrofisico, ambientalista e scrittore, è morto all'età di 91 anni. Ad annunciare la notizia sui social media è stato il figlio, esprimendo il dolore della famiglia per la perdita. Reeves era ampiamente apprezzato per i suoi contributi allo studio dell'universo e per la sua profonda comprensione del cosmo. Ha svolto un ruolo notevole nello sviluppo della teoria sull'origine di elementi come il litio, il berillio e il boro. Inoltre, ha condotto ricerche approfondite sulle reazioni termonucleari all'interno delle stelle.

Nel corso della sua carriera, in Quebec, Stati Uniti ed Europa, Reeves ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui i premi Albert Einstein e Samuel de Champlain. È stato riconosciuto dall'Ordine del Canada e ha ricoperto l'onore di essere un Ufficiale dell'Ordre national du Québec. Inoltre, gli furono conferiti otto dottorati onorari, dimostrando ulteriormente il suo stimato status nel campo dell'astrofisica.

Come autore, Reeves ha scritto circa 40 libri e numerose pubblicazioni su riviste scientifiche specializzate. Spinto dal desiderio di condividere la sua passione e il suo stupore per l'universo, ha anche creato numerosi spettacoli e libri scientifici popolari. Titoli come “Patience dans l'azur” e “Poussière d'étoile” esemplificano i suoi sforzi per rendere concetti scientifici complessi accessibili a un pubblico più ampio.

Nato a Montreal nel 1932, Reeves ha sviluppato un amore per la scienza in tenera età. Ha approfondito i libri, inizialmente divorando "L'Encyclopédie de la jeunesse" e successivamente esplorando i libri di testo che ha trovato nella sua soffitta. La sua passione per l'argomento lo portò a intraprendere la carriera di professore presso l'Università di Montréal durante la Rivoluzione Tranquilla, un periodo di significativi cambiamenti sociali e politici in Quebec. Tuttavia, Reeves rimase deluso dal nazionalismo che permeava la comunità scientifica della provincia.

Nel 1964, Reeves accettò un'offerta per insegnare in Belgio dopo che i suoi colleghi del Quebec avevano interrotto un progetto di collaborazione a causa del loro rifiuto di parlare inglese in laboratorio. L'anno successivo si unì a un gruppo di ricerca francese, dove fece notevoli passi avanti nella valutazione dell'abbondanza di idrogeno pesante prima della formazione delle prime stelle. Secondo lo stesso Reeves, questo risultato costituisce una delle prove più convincenti dell’esistenza del Big Bang.

Per tutta la sua vita, Reeves è stato un forte sostenitore delle cause ambientali. Nel 2001 è diventato presidente dell'organizzazione attivista Humanité et Biodiversité, ruolo che ha mantenuto fino alla sua scomparsa. Per Reeves, astronomia ed ecologia erano intrecciate, entrambe essenziali per comprendere la nostra esistenza e proteggere il nostro futuro. La connessione tra le nostre origini e le minacce che affrontiamo come specie lo ha spinto a sostenere l’importanza di entrambe le discipline.

Oltre alle sue attività scientifiche, Reeves trovava gioia anche nella natura e nelle arti. Risiedeva nel pittoresco villaggio francese di Malicorne, dove spesso amava le passeggiate in campagna. Dedito alla musica, ha partecipato a numerose produzioni orchestrali come narratore, esplorando diverse strade per trasmettere la bellezza e la ricchezza dell'universo.

Hubert Reeves, uno scienziato straordinario, ambientalista appassionato e sostenitore delle meraviglie dell'universo, sarà ricordato per i suoi contributi significativi all'astrofisica, la sua dedizione alle cause ambientali e la sua capacità di comunicare concetti scientifici complessi a un pubblico più ampio. La sua scomparsa segna la fine di un'era, ma la sua eredità continuerà a ispirare le future generazioni di scienziati e astronomi.

Definizioni:

– Astrofisico: uno scienziato specializzato nello studio degli oggetti celesti e dei fenomeni nell'universo.

– Reazioni termonucleari: reazioni nucleari che si verificano a temperature estremamente elevate, come quelle che si trovano nelle stelle.

– Big Bang: la teoria scientifica prevalente che spiega l’origine e l’evoluzione dell’universo.

– Organizzazione di attivisti: un gruppo dedicato alla promozione e al sostegno di una particolare causa o problema.

Fonte:

– La stampa canadese