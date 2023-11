Il sorprendente calore e la composizione chimica delle galassie "adolescenti".

Un recente studio condotto da un team di astrofisici della Northwestern University, utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST) della NASA, ha rivelato interessanti spunti sul mondo delle galassie durante i loro anni "adolescenti". Questi risultati, pubblicati su The Astrophysical Journal Letters, fanno luce sulla composizione chimica delle galassie nei loro stadi di formazione, fornendo una comprensione più profonda dell’evoluzione dell’universo.

I ricercatori si sono concentrati sulle galassie emerse due o tre miliardi di anni dopo la nascita dell'universo, durante la loro fase adolescenziale. Questa particolare fase è caratterizzata da temperature più elevate e da una presenza inaspettata di elementi pesanti, incluso il nichel, un elemento solitamente difficile da rilevare. Scoprendo la presenza di nichel e altri elementi, lo studio offre preziose informazioni sul processo evolutivo galattico.

Guidato da Allison Strom, assistente professore di fisica e astronomia alla Northwestern University, lo studio completo mira a cogliere le trasformazioni e la crescita che le galassie sperimentano nel corso dei 14 miliardi di anni di storia dell'universo.

Prende il nome dalla rispettata astronoma Cecilia Payne-Gaposchkin, la ricerca CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) utilizza il JWST per analizzare la luce spettrale emessa da galassie lontane. Questa analisi del “DNA chimico” consente agli scienziati di ottenere informazioni sulle fasi di sviluppo delle galassie e di fare previsioni sulla loro evoluzione futura. La ricerca svolge un ruolo vitale nella costruzione di una comprensione olistica della maturazione delle galassie nel tempo.

Per condurre lo studio, il team ha osservato 33 galassie distanti in un arco di 30 ore. Combinando i dati di 23 di queste galassie, hanno creato un'immagine composita che ha migliorato la loro comprensione di questi corpi celesti. Gli spettri compositi hanno rivelato la presenza di diversi elementi, come idrogeno, elio, azoto, ossigeno, silicio, zolfo, argon e, in particolare, nichel.

Una delle scoperte chiave dello studio è che queste galassie adolescenti mostrano temperature incredibilmente elevate, che superano i 13,350 gradi Celsius (24,062 gradi Fahrenheit). Queste temperature superano di gran lunga quelle tipicamente osservate nelle galassie, sottolineando le caratteristiche chimiche e fisiche uniche delle galassie durante la loro fase adolescente.

Supportato dalla NASA, dalla Pittsburgh Foundation e dalla Research Corporation for Scientific Advancement, i dati dello studio provengono dall'Archivio Mikulski per i telescopi spaziali presso lo Space Telescope Science Institute e dall'Osservatorio WM Keck. Questa collaborazione evidenzia lo sforzo collettivo nella ricerca astronomica e l’approccio sinergico alla comprensione dell’universo.

Mentre l’analisi dei dati del JWST continua, prevediamo ulteriori rivelazioni e una comprensione più complessa dell’evoluzione galattica e dei processi fondamentali che modellano il nostro universo. Questo studio riafferma le notevoli capacità dei moderni telescopi e sottolinea la continua ricerca della conoscenza e della ricerca scientifica nel campo dell’astrofisica. Sottolinea l’importanza delle collaborazioni nell’ampliare i confini della nostra comprensione dell’universo.

FAQ

Cos'è il Sondaggio CECILIA?

L’indagine CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) è un progetto di ricerca che prende il nome dall’astronoma Cecilia Payne-Gaposchkin. Esamina la luce spettrale emessa dalle galassie distanti e aiuta gli scienziati a comprenderne la composizione chimica, gli stadi di sviluppo e l'evoluzione futura.

Cosa ha rivelato lo studio sulle galassie “adolescenti”?

Lo studio ha scoperto che le galassie nei loro anni "adolescenti" mostrano temperature inaspettatamente elevate e un'insolita presenza di elementi pesanti, compreso il nichel. Questi risultati forniscono preziose informazioni sul processo di evoluzione galattica durante questa fase cruciale.

Come è stato lo studio condotto?

I ricercatori hanno osservato un totale di 33 galassie distanti per un periodo di 30 ore. Combinando i dati di 23 di queste galassie, hanno creato un'immagine composita che ha fornito una comprensione più completa di questi corpi celesti. L'analisi degli spettri compositi ha rivelato la presenza di vari elementi, facendo luce sulla composizione chimica delle galassie 'adolescenti'.

Quali sono le implicazioni di questa ricerca?

Lo studio contribuisce alla nostra conoscenza dell'evoluzione galattica e alla comprensione dello sviluppo complessivo dell'universo. Scoprendo le caratteristiche uniche delle galassie durante la loro fase adolescenziale, gli scienziati ottengono informazioni sui complessi processi che modellano il nostro universo. La ricerca sottolinea anche l’importanza degli sforzi collaborativi nel far progredire la nostra comprensione del cosmo.