Scoprire la connessione tra i livelli di ossigeno nell’oceano e le estinzioni di massa

Gli scienziati hanno fatto una scoperta rivoluzionaria che collega i livelli di ossigeno nell’oceano a uno degli eventi di estinzione marina più catastrofici della storia della Terra. Questa scoperta non solo migliora la nostra comprensione dei cambiamenti globali del passato, ma funge anche da forte avvertimento sullo stato fragile dei nostri ecosistemi marini oggi.

Il focus dello studio era l’estinzione di massa del Triassico-Giurassico avvenuta circa 200 milioni di anni fa. Questo evento è considerato una delle maggiori estinzioni di massa della Terra, caratterizzata da collassi significativi degli ecosistemi globali ed estinzioni diffuse di specie. Tradizionalmente, queste estinzioni sono state associate a disturbi ambientali che hanno portato a una riduzione dei livelli di ossigeno nelle acque oceaniche.

Contrariamente alle ipotesi precedenti, lo studio mette in discussione l’ipotesi secondo cui una maggiore estensione della deossigenazione degli oceani comporterebbe intrinsecamente estinzioni su larga scala. Il gruppo di ricerca, composto da esperti del Royal Holloway, del Trinity College di Dublino e dell'Università di Utrecht, ha analizzato i dati chimici estratti da antichi depositi di fango nell'Irlanda del Nord e in Germania per raggiungere le loro conclusioni.

L’analisi ha rivelato una correlazione tra l’aumento dei tassi di estinzione e i picchi di deossigenazione negli ambienti marini poco profondi lungo i margini continentali europei. Sorprendentemente, l’entità globale dell’estrema deossigenazione durante l’estinzione del Triassico-Giurassico era simile ai livelli attuali, suggerendo un evento limitato a quel tempo.

Questa ricerca funge da ammonimento, sottolineando la vulnerabilità dei nostri attuali oceani. Ciò suggerisce che gli ecosistemi marini potrebbero essere più suscettibili al collasso e all’estinzione di quanto si credesse in precedenza. Lo studio degli eventi di cambiamento globale del passato fornisce informazioni preziose sulle conseguenze dei cambiamenti climatici moderni e sul potenziale di futuri punti critici degli ecosistemi.

FAQ:

D: Cos'è la deossigenazione degli oceani?

R: La deossigenazione degli oceani si riferisce alla riduzione dei livelli di ossigeno nelle acque oceaniche. È il risultato di vari fattori, tra cui l’aumento del deflusso di nutrienti dai continenti e il riscaldamento globale.

D: Cos'è l'estinzione di massa del Triassico-Giurassico?

R: L'estinzione di massa del Triassico-Giurassico si è verificata circa 200 milioni di anni fa ed è una delle maggiori estinzioni di massa nella storia della Terra. È stato caratterizzato da collassi significativi degli ecosistemi globali e da diffuse estinzioni di specie.

D: Come è stato condotto lo studio?

R: I ricercatori hanno analizzato i dati chimici estratti da antichi depositi di pietra fangosa nell'Irlanda del Nord e in Germania per comprendere la connessione tra i livelli di ossigeno nell'oceano e le estinzioni durante l'estinzione del Triassico-Giurassico.

D: Perché questa ricerca è importante?

R: Questa ricerca fa luce sulla vulnerabilità degli ecosistemi marini e fornisce preziose informazioni sulle conseguenze dei moderni cambiamenti climatici. Comprendere gli eventi di cambiamento globale del passato ci aiuta a prevedere e mitigare i futuri punti critici dell’ecosistema.