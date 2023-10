Comprendere e mitigare le frane: uno sforzo necessario

Le frane sono diventate un disastro ricorrente, con conseguenti notevoli perdite di vite umane e di proprietà in tutto il mondo. Questi eventi sono stati aggravati dalle azioni umane e dal loro impatto sull’ambiente. Sebbene gli eventi naturali di frane siano relativamente rari, le attività umane come la deforestazione, l’estrazione mineraria, lo smaltimento improprio dei rifiuti e lo sviluppo non pianificato delle infrastrutture hanno reso il suolo più incline alle frane.

Le frane, a differenza dei disastri naturali come inondazioni o terremoti, non sono fenomeni del tutto naturali. L’intervento umano sotto forma di danni all’ambiente e di alterazione dei paesaggi ha svolto un ruolo significativo nell’aumento del verificarsi di frane. Oggi, mentre assistiamo all’intensificarsi del caldo e ai cambiamenti climatici, il rischio di frane è diventato ancora più pronunciato.

Uno dei fattori chiave che contribuiscono alle frane è la composizione del suolo. Nel Nagaland, in India, il terreno argilloso/roccioso è particolarmente vulnerabile alle frane. Durante la stagione secca, questo tipo di terreno è duro come la roccia, rendendo difficile lo scavo. Tuttavia, quando le forti piogge saturano il terreno, diventa soffice e facilmente soggetto a frane. Piantare alberi specifici come la quercia, che hanno un’elevata capacità di assorbimento dell’acqua, può aiutare a mitigare le frane in queste aree vulnerabili.

Inoltre, le vibrazioni prodotte da veicoli, treni, aerei e persino dagli impianti idroelettrici possono indebolire il terreno, creando crepe e buchi che consentono all’acqua di penetrare. Anche i terremoti sono diventati più frequenti, contribuendo ai disastri legati alle frane.

Per affrontare questa crescente preoccupazione, è fondamentale adottare misure proattive per la mitigazione delle frane. Piantare specie arboree adatte lungo i bordi delle strade può aiutare a stabilizzare il suolo e ad assorbire l’acqua in eccesso. Le querce, ad esempio, sono profondamente radicate e possono resistere alle calamità naturali come uragani e tifoni. Hanno anche la capacità di assorbire l'acqua, rendendoli la scelta ideale per mitigare le frane.

Nelle regioni in cui le frane rappresentano una minaccia significativa, come il Nagaland, è imperativo che i progetti di costruzione stradale includano la piantumazione simultanea di questi alberi. Gli enti governativi e le aziende coinvolte nello sviluppo delle infrastrutture dovrebbero dare priorità all’attuazione di tali strategie per garantire la mitigazione delle frane a lungo termine.

Comprendendo le cause e le conseguenze delle frane e implementando misure efficaci come la piantumazione di alberi, possiamo lavorare per ridurre al minimo l’impatto devastante di questi disastri sulle vite umane e sulle proprietà.

