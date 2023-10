Fluorescenza trovata nei mammiferi: una scoperta sorprendente

Un recente studio condotto dai ricercatori del Western Australian Museum e della Curtin University ha rivelato che la fluorescenza, un fenomeno in cui le creature emettono luce quando esposte alla luce ultravioletta (UV), è notevolmente prevalente tra i mammiferi. Il team ha analizzato 125 specie di mammiferi, sia conservate che congelate, provenienti da collezioni di musei, e ha scoperto che ogni esemplare mostrava un certo grado di fluorescenza.

Lo studio ha scoperto che la fluorescenza nei mammiferi non è limitata a un gruppo specifico ma è diffusa in varie specie. Ciò include animali famosi come gatti domestici, orsi polari, pipistrelli, zebre di montagna, vombati, leopardi e persino il diavolo della Tasmania. Le fonti di fluorescenza in questi mammiferi variavano, spaziando dalle ossa e dai denti alla pelliccia, alle piume, agli artigli e persino alla pelle. Anche i colori fluorescenti osservati abbracciavano un’ampia gamma, compreso il rosso, il giallo, il verde, il rosa e il blu.

Utilizzando uno spettrofotometro, i ricercatori sono stati in grado di misurare la luce emessa da ciascun campione esposto alla luce UV. Da un punto di vista scientifico, la fluorescenza si verifica quando alcune sostanze chimiche presenti sulla superficie esterna di un mammifero, come proteine ​​o carotenoidi, assorbono la luce e poi la riemettono a lunghezze d'onda più lunghe e a energia inferiore, risultando in colori brillanti.

Lo studio ha rilevato che i mammiferi dal pelo più chiaro mostravano una fluorescenza più evidente rispetto alle loro controparti dal pelo scuro. Sono state osservate eccezioni, come il delfino nano, che mostrava fluorescenza solo sui denti. I ricercatori hanno scoperto che la fluorescenza era più comune e intensa tra le specie notturne e quelle con abitudini terrestri, arboree e fossorie.

Sebbene la prevalenza della fluorescenza tra i mammiferi sia stata confermata da questo studio, il suo significato biologico è ancora argomento di dibattito all’interno della comunità scientifica. Alcuni suggeriscono che potrebbe essere un sottoprodotto della chimica della loro superficie. I ricercatori hanno anche affermato che gli studi futuri dovrebbero concentrarsi sugli animali non conservati per ottenere ulteriori informazioni.

Questo studio getta nuova luce sulla notevole presenza di fluorescenza nei mammiferi. Evidenzia la necessità di continuare la ricerca per comprendere meglio lo scopo e la funzione di questo fenomeno nelle diverse specie.

Fonte: non fornita.