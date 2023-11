Nuova svolta forense: i peli degli animali domestici come chiave per risolvere i crimini

I ricercatori dell’Università di Leicester hanno fatto una scoperta sorprendente che potrebbe rivoluzionare le indagini forensi. Secondo un recente studio, i peli di gatto potrebbero fornire una svolta nel collegare i criminali alle scene del crimine o addirittura alle vittime. Il DNA contenuto in una singola ciocca di pelo di gatto ha il potenziale per stabilire un collegamento definitivo tra un sospettato e il luogo o le persone coinvolte in un incidente criminale.

Considerando che circa il 26% delle famiglie nel Regno Unito possiede un gatto, è molto probabile che si possano trovare tracce di questi compagni felini su individui che sono entrati in contatto con loro. Ciò rappresenta un’opportunità significativa per raccogliere prove cruciali nei casi penali.

Anche se un colpevole umano è abbastanza attento da evitare di lasciare dietro di sé il proprio DNA, il trasferimento di peli di gatto dalla scena del crimine può fungere da marcatore genetico unico. I capelli contengono DNA distinto che potrebbe servire come chiave per associare un sospettato a una particolare persona o luogo coinvolto nel crimine.

Lo studio recentemente pubblicato su Forensic Science International: Genetics descrive in dettaglio una metodologia raffinata che consente l’estrazione di una grande quantità di informazioni sul DNA da un singolo pezzo di pelo di gatto. L'approccio innovativo del team consente l'analisi dell'intera sequenza del DNA mitocondriale, offrendo risultati circa dieci volte più accurati rispetto alle tecniche precedenti.

L'autrice principale Emily Patterson, dottoranda presso l'Università di Leicester, spiega che mentre i peli dei gatti mancano della radice necessaria per un'analisi completa del DNA, i ricercatori possono ancora esaminare il DNA mitocondriale. Questo DNA viene trasmesso dalle madri alla prole ed è condiviso tra gatti imparentati, fornendo preziose informazioni per i test forensi.

In un importante caso di omicidio discusso dal dottor Jon Wetton, co-responsabile dello studio, la nuova tecnica si è rivelata efficace anche quando altri metodi hanno fallito. Analizzando il DNA del gatto è stata trovata una rara variante mitocondriale, rendendo possibile il collegamento al sospettato. Grazie a questa innovazione, quasi ogni gatto possiede un tipo di DNA unico, il che aumenta significativamente la potenza e l’affidabilità del test.

Non solo i peli degli animali domestici possono essere una preziosa fonte di prova nei casi in cui non è disponibile DNA umano per l’analisi, ma questo metodo potrebbe essere applicato anche ad altri animali. In particolare, i cani potrebbero svolgere un ruolo cruciale nell’assistenza alle indagini forensi.

Questa ricerca innovativa apre interessanti possibilità per il campo della medicina legale, fornendo una nuova prospettiva su come i peli degli animali domestici possano fungere da strumento chiave nella risoluzione dei crimini.

FAQ

Come si possono usare i peli di gatto per collegare i criminali alle scene del crimine?

I peli di gatto contengono un DNA unico che può fungere da marcatore genetico, fornendo un collegamento tra un sospettato e la scena del crimine o le persone coinvolte in un incidente criminale.

Quali limitazioni esistono quando si analizza il DNA dei peli di gatto?

A causa della mancanza di radice nel pelo del gatto, l'analisi si limita all'esame del DNA mitocondriale. Questo DNA viene trasmesso dalle madri alla prole ed è condiviso tra i gatti imparentati.

Quanto è accurato il nuovo metodo di analisi del DNA dei peli di gatto?

La raffinata metodologia sviluppata dai ricercatori dell'Università di Leicester consente l'analisi dell'intera sequenza del DNA mitocondriale. Questo approccio è circa dieci volte più accurato delle tecniche precedenti che esaminavano solo un piccolo frammento del DNA.

Questa tecnica può essere applicata ad altri animali?

Sì, questa innovazione può essere applicata anche ad altre specie animali. I cani, ad esempio, hanno il potenziale per assistere le indagini forensi in modo simile ai gatti.