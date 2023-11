I peli di gatto possono aiutare a risolvere i crimini?

I gatti sono noti per catturare i topi, ma sapevi che il loro pelo potrebbe potenzialmente aiutare a catturare anche i criminali? Un recente studio condotto da ricercatori nel Regno Unito ha scoperto che il pelo di un singolo gatto contiene DNA che potrebbe collegare un sospettato alla scena del crimine o a una vittima. Questa scoperta ha il potenziale per cambiare le regole del gioco nelle indagini forensi.

Nel Regno Unito, dove circa un quarto delle famiglie britanniche possiede un gatto, è inevitabile che questi compagni pelosi lascino tracce della loro esistenza nelle case dei loro proprietari. Il felino medio perde migliaia di peli ogni anno e questi peli potrebbero costituire una prova chiave nelle attività criminali. Questa scoperta non è solo intrigante ma ha anche implicazioni significative per le forze dell’ordine.

Ma che dire di Israele? Da quando gli inglesi introdussero per la prima volta i gatti nel paese all’inizio del XX secolo, sono diventati uno spettacolo comune nelle strade israeliane, specialmente in città come Gerusalemme. Le stime suggeriscono che in Israele ci sono circa due milioni di gatti, sia domestici che randagi, e questo numero potrebbe raggiungere anche gli otto milioni nei prossimi anni. Con una popolazione felina così numerosa, il potenziale per l’utilizzo dei peli di gatto come prova forense in Israele è sostanziale.

Lo studio condotto dalla dottoranda Emily Patterson dell'Università di Leicester e dai suoi colleghi ha rivelato un metodo sensibile per estrarre la massima informazione sul DNA da un solo pelo di gatto. A differenza dei peli con radici intatte, i peli dei gatti perdono pochissimo DNA utilizzabile. Tuttavia, il DNA mitocondriale, che viene trasmesso dalle madri alla prole e condiviso tra i gatti imparentati per via materna, può ancora essere analizzato. Sebbene il DNA del pelo non possa identificare individualmente un gatto specifico, l’utilizzo di questo metodo può massimizzare le informazioni ottenute in un test forense.

Il dottor Jon Wetton, co-leader dello studio, ha spiegato che con il loro nuovo approccio, praticamente ogni gatto ha un tipo di DNA raro, rendendo il test informativo anche se vengono trovati solo peli. Questa svolta si è già rivelata promettente in un caso di gatto smarrito, in cui il DNA dei resti scheletrici di una gatta scomparsa è stato confrontato con il DNA dei peli trovati sulla sua prole maschio sopravvissuta.

Le implicazioni di questa ricerca non si limitano ai soli gatti. Lo stesso approccio potrebbe essere potenzialmente applicato ad altre specie, in particolare ai cani, aprendo nuove strade nella scienza forense.

FAQ:

D: In che modo i peli di gatto possono aiutare a risolvere i crimini?

R: I peli di gatto contengono DNA che può collegare un sospettato alla scena del crimine o alla vittima.

D: In che modo i ricercatori analizzano il DNA dei peli di gatto?

R: I ricercatori utilizzano un metodo sensibile che massimizza le informazioni sul DNA provenienti dai peli di gatto caduti.

D: I peli di gatto possono identificare individualmente un gatto specifico?

R: No, il DNA del pelo di gatto non può identificare individualmente un gatto, ma può fornire informazioni preziose nei test forensi.

D: Questo approccio può essere applicato ad altri animali?

R: Sì, questo metodo potrebbe potenzialmente essere applicato ad altre specie, come i cani, per scopi forensi.