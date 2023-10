Sommario:

L’analisi delle galassie giovani nell’universo primordiale è impegnativa perché la recente formazione stellare può complicare le misurazioni delle loro masse stellari. Le osservazioni con telescopi come il JWST hanno sollevato interrogativi sulla nostra comprensione delle popolazioni di galassie ad alto spostamento verso il rosso. Questo articolo sostiene che la nostra analisi potrebbe essere errata, poiché stimiamo le masse utilizzando modelli basati sull'intera storia di una galassia, mentre le osservazioni riflettono solo il suo stato attuale. Questa discrepanza introduce incertezze nelle masse derivate. L'articolo spiega il processo di costruzione di modelli per galassie ad alto z utilizzando misurazioni fotometriche e adattamento della distribuzione spettrale dell'energia (SED). Tuttavia, riprodurre accuratamente lo spettro reale e la popolazione sorgente in una galassia è difficile a causa delle degenerazioni tra le linee di emissione e le caratteristiche di assorbimento. Inoltre, la recente formazione stellare può portare a incertezze nella stima della storia della formazione stellare e della massa stellare derivata. Per testarlo, l’articolo presenta simulazioni di galassie con diverse storie di formazione stellare. I risultati mostrano che i codici di adattamento possono produrre risultati visivamente simili ma non riescono a riprodurre accuratamente la vera storia della formazione stellare, in particolare mancando la formazione stellare precedente. Pertanto, la recente formazione stellare ostacola la misurazione accurata delle masse stellari delle galassie ad alto z.

Definizioni:

– High-z: spostamento verso il rosso elevato; si riferisce a oggetti nell'universo primordiale con valori di spostamento verso il rosso maggiori di circa 6.

– JWST: Telescopio spaziale James Webb; un grande telescopio spaziale ottimizzato per gli infrarossi, il cui lancio è previsto per il 2021.

Fonte:

– Narayanan, D., Lower, S., Torrey, P., et al. (2022). "L'eclissamento dovuto alla recente formazione stellare impedisce la misurazione accurata delle masse stellari delle galassie ad alto z." Inviato ad ApJ Letters.

– Robertson, B., Popping, G., Goldstein, T., et al. (2022). "L'assemblaggio degli ammassi di galassie attraverso il tempo cosmico." Il diario astrofisico, 910(2), 123.