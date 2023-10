L'affascinante vita della gru Sandhill

La gru sandhill è un uccello straordinario che vive nella regione Cariboo-Chilcotin. Queste antiche creature sono note per i loro richiami distintivi, che possono viaggiare fino a 2.5 miglia. Hanno una caratteristica unica nelle loro trachee arrotolate che consente loro di produrre queste vocalizzazioni forti e ondulate.

Le gru sandhill sono una delle quindici specie di gru presenti in tutto il mondo e l'unica specie che nidifica in Canada. Questi maestosi uccelli sono tra i più grandi del Nord America, essendo alti più di un metro e con un'apertura alare di due metri. Hanno un corpo grigio ardesia, una fronte rossa, guance bianche brillanti e un lungo becco e zampe neri.

Questi uccelli esistono da milioni di anni e sono rimasti relativamente immutati. La loro adattabilità e memoria a lungo termine hanno probabilmente contribuito alla loro sopravvivenza, sopravvivendo a oltre il 99% di tutte le specie mai esistite. Le gru hanno occupato un posto significativo in molte culture nel corso della storia e la loro presenza nel Cariboo-Chilcotin è davvero speciale.

Le gru sandhill preferiscono siti di nidificazione appartati, il che significa che spesso vengono viste solo durante la migrazione o verso la fine dell'estate quando i loro pulcini sono maturi. Arrivano nella Columbia Britannica tra marzo e maggio e ritornano a sud tra settembre e ottobre. Le danze di corteggiamento sono uno spettacolo comune in primavera, poiché aiutano gli uccelli a trovare compagni per tutta la vita.

Questi uccelli nidificano e si nutrono a terra in vari habitat come paludi, acquitrini, campi di fieno e pascoli. Seguono gli stessi modelli migratori da migliaia di anni, riutilizzando i siti di nidificazione e stabilendosi in aree familiari.

Le gru sandhill hanno un tasso riproduttivo lento, con le femmine che in genere depongono due uova, ma di solito solo un pulcino sopravvive fino all'impennamento. Le giovani gru sono precoci e in grado di lasciare il nido entro poche ore dalla schiusa. Rimangono vicini ai genitori per circa nove-dieci mesi prima di unirsi a uno stormo di gru non riproduttive.

Sebbene in passato le gru sandhill siano riuscite a riprendersi dalla quasi estinzione, l’attività umana continua a rappresentare una minaccia per i loro habitat. I disturbi derivanti da attività come il fracking e lo sbarramento di dighe nelle zone umide possono disturbare i siti di nidificazione e di foraggiamento. Anche i parchi eolici incidono sulle loro rotte migratorie e dovrebbero essere riconsiderati per la loro collocazione.

Con una popolazione di meno di diecimila abitanti, è fondamentale proteggere le aree di sosta migratoria e i siti di nidificazione delle gru. Ridurre al minimo l’impatto sui loro habitat durante le attività umane è essenziale per garantirne la sopravvivenza. Questi uccelli sensibili, con il loro basso tasso di sopravvivenza dei pulcini e l’età riproduttiva tardiva, potrebbero facilmente diventare una specie minacciata se non adeguatamente protetti.

Fonte:

– CaribooWildlife