Il rapido declino dei pappagalli dei Caraibi è legato all'attività umana, rivela il DNA antico

Un nuovo studio pubblicato su PNAS ha utilizzato il DNA antico per far luce sul declino dei pappagalli nei Caraibi. La ricerca si è concentrata su due specie, il pappagallo cubano (Amazona leucocephala) e il pappagallo ispaniolano (Amazona ventralis), e ha scoperto che entrambe le specie un tempo erano più diffuse e diversificate di quanto si pensasse in precedenza.

Lo studio aiuta a spiegare perché i pappagalli sono diventati il ​​gruppo di uccelli più a rischio al mondo, con il 28% di tutte le specie considerate minacciate. Ciò è particolarmente vero per i pappagalli che popolano le isole.

La complicata storia dei pappagalli con gli esseri umani ha reso difficile per i biologi comprendere la loro distribuzione passata. Per migliaia di anni i pappagalli sono stati spostati attraverso i continenti e tra le isole dalle popolazioni indigene e dai coloni europei. Oggi i pappagalli vengono ancora trasportati.

Per superare questa sfida, i ricercatori si sono rivolti al DNA antico. Analizzando le sequenze genetiche di esemplari archeologici e fossili, sono stati in grado di ricostruire la storia dei pappagalli del genere Amazona. Si sono concentrati sui pappagalli cubani e ispaniolani, per i quali hanno potuto ottenere campioni di DNA antico.

I risultati hanno rivelato risultati sorprendenti. I fossili delle Bahamas provenivano in realtà da pappagalli hispaniolani, indicando un'estensione dell'areale prima dell'arrivo dell'uomo. Allo stesso modo, i pappagalli cubani un tempo erano presenti sull’isola più grande delle Turks e Caicos, ma ora sono assenti.

Questo studio evidenzia l’importanza di comprendere la distribuzione storica delle specie per la loro conservazione. Sapendo dove prosperavano i pappagalli in passato, possiamo proteggere meglio le popolazioni rimanenti e preservarne la diversità.

