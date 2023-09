La storia e il declino dei pappagalli nei Caraibi: approfondimenti da fossili, archeologia e DNA

Nel 1492 Cristoforo Colombo descrisse i Caraibi come un luogo dove nuvole di pappagalli dalle ali vibranti coprivano il sole. Sfortunatamente, oggi, più della metà delle specie di pappagalli conosciute nei Caraibi sono estinte. Cosa ha causato la scomparsa di queste popolazioni un tempo fiorenti?

Un recente studio condotto da un team di ricercatori americani mira a far luce sulla storia e sull'impatto dell'attività umana sulle specie di pappagalli nei Caraibi. Le isole di Cuba, Hispaniola e Porto Rico, insieme alle Bahamas, fungono da dimora geografica di varie specie di pappagalli, tra cui il pappagallo cubano in via di estinzione (Amazona leucocephala) e il pappagallo ispaniolano (A. ventralis).

Esaminando ossa fossili, campioni archeologici e campioni di DNA di pappagalli antichi e moderni, i ricercatori miravano a ricostruire le distribuzioni storiche e la diversità di queste specie. Hanno scoperto che le due specie di pappagalli oggetto dello studio inizialmente avevano una distribuzione geografica più ampia e un pool genetico più diversificato durante l’era glaciale. Tuttavia, nel corso del tempo, le attività umane come l’occupazione indigena (amerindi) e la colonizzazione europea hanno portato all’estinzione locale e alla traslocazione di questi pappagalli.

Lo studio ha rivelato che le popolazioni indigene spostavano i pappagalli attraverso continenti e isole da migliaia di anni, una pratica continuata dai coloni europei. L’introduzione di pappagalli provenienti da diverse aree dei Caraibi attraverso il commercio complica ulteriormente la comprensione delle loro origini. Tuttavia, i siti archeologici hanno fornito prove di ossa di pappagalli insieme ad altri resti scartati di antichi pasti, suggerendo che i pappagalli erano apprezzati per le loro piume e forse anche come fonte di cibo.

Nonostante la natura fragile delle ossa dei pappagalli, i Caraibi hanno reperti fossili sorprendentemente buoni rispetto ad altre regioni tropicali. Questi fossili, anche se spesso rotti o frammentati, possono ancora fornire informazioni preziose se combinati con l’analisi del DNA antico.

Comprendere le interazioni a lungo termine tra uomo e pappagalli è fondamentale per il ripristino degli ecosistemi dei Caraibi. Questo studio contribuisce agli sforzi in corso per proteggere e conservare le specie di pappagalli in via di estinzione scoprendo le dinamiche storiche tra uomo e pappagalli nella regione.

Nel complesso, questa ricerca evidenzia la complessa relazione tra uomo e fauna selvatica, sottolineando l’importanza di pratiche di conservazione responsabili per prevenire ulteriori estinzioni e ripristinare le popolazioni di pappagalli dei Caraibi.

Fonte:

– GrrlScientist, ospitato da Forbes (nessun URL)

– Geology.com (nessun URL)

– Kristen Grace / Museo della Florida (nessun URL)