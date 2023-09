Il futuro della conversione del gas: sfruttare le reazioni enzimatiche per una cattura efficiente della CO2

Gli scienziati dell'Istituto Max Planck per la microbiologia marina, in collaborazione con le Università di Ginevra e Radboud, hanno fatto un passo avanti significativo nel campo della conversione del gas. Isolando un enzima da un microrganismo in grado di catturare in modo efficiente l'anidride carbonica (CO2), hanno aperto la porta a nuove possibilità per affrontare le emissioni di gas serra.

L’enzima, presente in un metanogeno chiamato Methermicoccus shengliensis, ha la capacità unica di convertire la CO2 in formiato, un composto stabile e sicuro che può essere utilizzato per l’accumulo di energia e la sintesi di varie molecole. I ricercatori sono riusciti a isolare e caratterizzare questo enzima, dimostrando la sua notevole efficienza nel generare formiato dalla CO2.

Ciò che rende questa scoperta particolarmente interessante è l'unidirezionalità dell'enzima. Mentre enzimi simili possono operare in entrambe le direzioni, questo particolare enzima è quasi unidirezionale, il che significa che converte in modo efficiente la CO2 in formiato ma ha velocità molto lente e scarsa resa quando esegue la reazione inversa. Questo fenomeno si verifica solo in assenza di ossigeno, un dettaglio cruciale per sfruttare le capacità dell'enzima.

Per esplorare ulteriormente il potenziale di questo enzima per la cattura della CO2, i ricercatori lo hanno ramificato su un elettrodo. Questo sistema basato su elettrodi offre vantaggi significativi, poiché può fornire direttamente l’energia necessaria per la cattura della CO2 senza la necessità di fonti di energia esterne o composti chimici tossici. Inoltre, con l’enzima attaccato all’elettrodo, la perdita di corrente elettrica è minima, risultando in un sistema efficiente e attraente per la conversione del gas.

Gli scienziati hanno inviato l'enzima purificato all'Università di Ginevra, dove specialisti in elettrochimica stanno lavorando alla creazione di un sistema di cattura della CO2 basato su elettrodi. Sfruttando l'efficiente conversione della CO2 in formiato da parte dell'enzima, questo sistema ha il potenziale per svolgere un ruolo cruciale nella riduzione delle emissioni di gas serra e nella lotta al cambiamento climatico.

Le implicazioni di questa ricerca sono significative. Sfruttando la potenza delle reazioni enzimatiche e della tecnologia degli elettrodi, potrebbe essere possibile sviluppare metodi più sostenibili ed efficienti per la cattura e l’utilizzo della CO2. Ciò potrebbe avere implicazioni di vasta portata per le industrie che fanno affidamento su processi ad alta intensità di CO2, come l’energia, la produzione e i prodotti farmaceutici.

Questa ricerca evidenzia l’importanza dello studio dei microrganismi e delle loro capacità enzimatiche uniche. Comprendendo e sfruttando le loro capacità, possiamo aprire la strada a soluzioni innovative per affrontare la sfida globale delle emissioni di gas serra.

Fonte:

– Lemaire/Belhamri/Wagner, Istituto Max Planck per la microbiologia marina

– Edizione internazionale Angewandte Chemie (2023). DOI: 10.1002/anie.202311981