Il rover Perseverance della NASA cattura il diavolo della polvere marziana nel cratere Jezero

Il rover Perseverance della NASA ha catturato con successo un diavolo di polvere sul cratere Jezero di Marte, fornendo preziose informazioni sui modelli meteorologici marziani. Il video, ripreso dalle Navcam del rover il 30 agosto 2023, durante il suo 899esimo giorno marziano, mostra il diavolo della polvere in azione.

I diavoli della polvere su Marte, sebbene più deboli e più piccoli dei tornado sulla Terra, svolgono un ruolo cruciale nella ridistribuzione della polvere e nello studio dell'atmosfera marziana. Questi fenomeni aiutano gli scienziati a migliorare i modelli meteorologici e a comprendere il clima del pianeta.

Gli scienziati della missione hanno analizzato i dati delle immagini e hanno determinato che la posizione del diavolo di polvere era "Thorofare Ridge", a circa quattro chilometri dal rover. Hanno stimato che la sua larghezza fosse di circa 60 metri e che la sua altezza totale fosse di circa due chilometri, anche se nel filmato erano visibili solo i 118 metri inferiori. Il diavolo di polvere si muoveva da est a ovest ad una velocità di 19 chilometri all'ora.

I diavoli di polvere, che si verificano anche sulla Terra, si formano quando l'aria calda che sale si combina con le colonne d'aria più fredde che scendono. I diavoli della polvere marziana possono superare in dimensioni le loro controparti terrestri e sono imprevedibili nel loro aspetto. Entrambi i rover Perseverance e Curiosity monitorano continuamente la presenza di diavoli di polvere, catturando immagini in bianco e nero per preservare la trasmissione dei dati.

La missione principale di Perseverance su Marte è l'astrobiologia, che prevede la ricerca di segni di antica vita microbica. Il rover analizzerà anche la geologia del pianeta e il clima del passato, gettando le basi per le future esplorazioni umane. Raccoglierà e conserverà roccia e regolite marziane per future missioni da recuperare e analizzare in collaborazione con l'Agenzia spaziale europea.

Questa missione è in linea con la strategia di esplorazione Luna-Marte della NASA, che include le missioni Artemis Moon, volte ad aprire la strada all'esplorazione umana di Marte. Il Jet Propulsion Laboratory (JPL), gestito da Caltech a Pasadena, in California, è responsabile della supervisione delle operazioni del rover Perseverance.

