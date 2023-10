Gli europei praticavano rituali funebri cannibali 15,000 anni fa: studio

Uno studio recente suggerisce che gli antichi europei, in particolare il popolo magdaleniano del Paleolitico superiore, si dedicavano a pratiche cannibalistiche durante i funerali come forma di rituale. Lo studio, pubblicato su Quaternary Science Reviews, fa luce sulla diffusione del cannibalismo tra questo gruppo tra 11,000 e 17,000 anni fa.

I ricercatori hanno esaminato 25 luoghi di sepoltura in vari paesi europei, tra cui Francia, Germania, Spagna, Russia, Regno Unito, Belgio, Polonia, Repubblica Ceca e Portogallo. Hanno scoperto prove di segni di masticazione su ossa umane, utilizzo di teschi umani come tazze ed estrazione di midollo osseo per il sostentamento. In alcuni casi, accanto a resti umani, sono stati rinvenuti anche resti di animali.

La frequenza delle pratiche cannibalistiche tra i siti magdaleniani supera qualsiasi altro caso noto tra le popolazioni umane precedenti o successive. Ciò suggerisce che il cannibalismo fosse un metodo utilizzato da queste persone per sbarazzarsi dei propri morti. Contrariamente alle teorie precedenti, il cannibalismo non era guidato esclusivamente dalla necessità, ma aveva un significato come pratica funeraria.

Secondo la dottoressa Silvia Bello, una delle coautrici dello studio, il cannibalismo in questo periodo non era semplicemente una strategia di sopravvivenza ma piuttosto un atto rituale deliberato. I risultati di questo studio aiutano anche a contestualizzare la scoperta di coppe craniche e ossa umane nella Grotta di Gough.

Lo studio indica un cambiamento sia negli antenati genetici che nel comportamento funerario durante le fasi successive del Paleolitico, suggerendo una sostituzione della popolazione quando i gruppi epigravettiani migrarono verso nord. Si ritiene che questo cambiamento nelle pratiche funerarie sia il risultato della diffusione demica, in cui una popolazione ne sostituisce un’altra e determina cambiamenti nel comportamento.

Sebbene gli autori dello studio non abbiano fornito commenti immediati, la loro ricerca fornisce preziosi spunti sulle pratiche culturali degli antichi europei.