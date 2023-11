Incarichi degli astronauti canadesi: una nuova era di esplorazione spaziale

By

Il Canada sta entrando in una nuova entusiasmante fase dell'esplorazione spaziale con l'annuncio degli incarichi degli astronauti mercoledì 22 novembre. L'Agenzia spaziale canadese (CSA) ospiterà un evento dal vivo presso la sua sede vicino a Montreal, nel Quebec. Questo evento, che sarà trasmesso in simulcast su varie piattaforme tra cui YouTube e Facebook, rivelerà le ultime missioni degli astronauti canadesi.

In passato, l'identità degli astronauti e i loro incarichi venivano tenuti nascosti fino al momento dell'evento. Tuttavia, questa volta, c’è un fatto fondamentale che sappiamo per certo: ci sono tre astronauti CSA attivi disponibili per le missioni. Tra questi figurano il medico David-Saint Jacques, che ha trascorso 204 giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale nel 2018-19, la scienziata del fuoco Jenni Sidey-Gibbons, idonea al suo primo volo spaziale, e Joshua Kutryk, un pilota militare anch'egli idoneo al suo primo volo spaziale. volo spaziale.

Una cosa che sappiamo è che un astronauta della CSA, Jeremy Hansen, è già stato assegnato alla missione Artemis 2 della NASA, prevista per volare intorno alla luna alla fine del 2024. L'incarico di Hansen dimostra il contributo significativo del Canada ai programmi spaziali internazionali. Dalla fine degli anni ’1970, il Canada ha avuto un ruolo determinante nella fornitura di robotica per le missioni della NASA, dal Canadarm sullo Space Shuttle al Canadarm2 e Dextre sulla Stazione Spaziale Internazionale. In cambio del suo lavoro nel campo della robotica, il Canada riceve una quota di scienza e un posto da astronauta sulla ISS.

Ma il coinvolgimento del Canada nell’esplorazione spaziale si sta espandendo oltre la semplice robotica. Il recente impegno di Canadarm3 per il progetto Gateway della NASA e un memorandum d'intesa con Axiom Space aprono la strada agli astronauti canadesi per partecipare alle future missioni lunari e alle missioni a breve termine sulla ISS comandate da ex astronauti della NASA.

Sebbene le opportunità per gli astronauti canadesi siano state limitate a causa della piccola base imponibile del paese per i finanziamenti spaziali, questo annuncio segna una rara occasione in cui più astronauti CSA riceveranno incarichi nello stesso lasso di tempo. È un momento entusiasmante per il Canada che abbraccia una nuova era di esplorazione spaziale e rafforza la sua posizione di attore chiave nei programmi spaziali internazionali.

Domande frequenti (FAQ)

Chi sono gli astronauti CSA attivi? Gli astronauti CSA attivi attualmente disponibili per le missioni sono David-Saint Jacques, Jenni Sidey-Gibbons e Joshua Kutryk. Qual è la missione Artemis 2? La missione Artemis 2 è una missione guidata dalla NASA che volerà intorno alla luna. Jeremy Hansen, un astronauta della CSA, è già stato assegnato a questa missione. Cos'è Canadarm3? Canadarm3 è un braccio robotico di prossima generazione sviluppato dal Canada per il progetto Gateway della NASA, che mira a stabilire una stazione spaziale vicino alla Luna. Cos'è Axiom Space? Axiom Space è una società con sede a Houston che gestisce missioni a breve termine sulla ISS utilizzando la navicella spaziale SpaceX Crew Dragon. Il Canada ha un memorandum d'intesa con Axiom Space per potenziali missioni a breve termine.