L'astrofisico Hubert Reeves muore all'età di 91 anni

L'astrofisico Hubert Reeves, noto per il suo contributo alla divulgazione della scienza spaziale, è morto all'età di 91 anni. Nato a Montreal il 13 luglio 1932, Reeves ha sviluppato presto una passione per la storia dell'universo. Eccelleva in fisica e intraprese la carriera in astronomia, ottenendo un dottorato alla Cornell University.

Reeves ha lavorato come consulente scientifico per la NASA negli anni '1960 e in seguito è diventato direttore della ricerca presso il Centro nazionale francese per la ricerca scientifica (CNRS). Nel corso della sua carriera, è autore di libri e prodotto documentari che esplorano la questione fondamentale se l'universo abbia un significato.

A parte il suo lavoro in astrofisica, Reeves era un appassionato attivista ambientale. Nel 2014, ha lanciato un accorato appello ai politici affinché agissero per evitare che il pianeta diventasse inabitabile. Credeva che salvare il pianeta fosse una questione di cuore e sottolineava che l’ecologia comprende milioni di piccoli problemi che richiedono una dedizione quotidiana per essere affrontati.

Il figlio di Reeves, Benoit Reeves, ha annunciato la morte di suo padre su Facebook, esprimendo il dolore della famiglia e affermando: "Il nostro caro padre è andato a unirsi alle stelle".

Hubert Reeves lascia un'eredità di contributi scientifici e di dedizione alla preservazione del nostro pianeta. Sarà ricordato per la sua capacità di affascinare il pubblico con il suo entusiasmo per la scienza spaziale e il suo impegno nella sensibilizzazione sulle questioni ambientali.

Titolo: L'astrofisico franco-canadese Hubert Reeves muore all'età di 91 anni

Fonte: Phys.org

Definizioni:

Astrofisico: uno scienziato che studia gli oggetti celesti, comprese le stelle, le galassie e l'universo nel suo insieme.

Divulgazione: rendere un argomento più accessibile e attraente per il grande pubblico.

Spazio-tempo: il quadro concettuale in cui si ritiene che gli eventi fisici si verifichino simultaneamente nello spazio e nel tempo, come descritto dalla teoria della relatività di Einstein.

Sete di conoscenza: un forte desiderio e curiosità di acquisire nuove informazioni e comprensione.

Costellazioni – gruppi di stelle che formano modelli o forme riconoscibili.

Dottorato – il più alto titolo accademico rilasciato da un'università o college per la ricerca avanzata.

CNRS – Centro nazionale per la ricerca scientifica, la più grande organizzazione di ricerca governativa in Francia.

Attivista ambientale – qualcuno che sostiene la protezione dell’ambiente e lavora per realizzare cambiamenti positivi.

Palazzo dell'Eliseo – residenza ufficiale del presidente della Francia.

AFP – Agence France-Presse, una delle principali agenzie di stampa internazionali.