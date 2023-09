Canadarm3: contributo del Canada all'esplorazione lunare

L'Agenzia spaziale canadese (CSA) sta facendo passi da gigante nell'esplorazione spaziale internazionale con la sua ultima creazione, Canadarm3. Sviluppato dall'ex studente di dottorato della U of T Jamil Shariff, Canadarm3 è un sistema autonomo costituito da due bracci robotici che saranno collegati alla stazione spaziale Gateway della NASA in orbita lunare. Questa missione innovativa fornirà una visione estesa della superficie lunare che sarebbe altrimenti irraggiungibile dalla Terra.

Canadarm3 è l'ultima versione del precedente sistema di braccio robotico della CSA, Canadarm. Il Canadarm originale fu commissionato dalla NASA negli anni '1970 per scaricare merci dalle navette spaziali. Da allora, Canadarm ha realizzato numerose imprese, tra cui il lancio di satelliti in orbita, la cattura di satelliti alla deriva per la riparazione, l'assistenza alle passeggiate spaziali degli astronauti e l'assemblaggio della Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Il Canadarm potrebbe sollevare oltre 30,000 chilogrammi utilizzando una quantità minima di elettricità.

Sebbene Canadarm abbia completato la sua missione finale nel 2011, la CSA ha costruito una nuova versione chiamata Canadarm2. Canadarm2, che misura 17 metri di lunghezza, svolge compiti di manutenzione intorno alla ISS, sposta rifornimenti e astronauti e realizza “cattura cosmica” attraccando navi senza equipaggio in arrivo. È progettato per funzionare in modo autonomo e può sostituire le proprie parti mentre è nello spazio.

Canadarm3 rappresenterà una pietra miliare significativa nell’esplorazione spaziale poiché si unirà alla stazione spaziale Gateway in orbita lunare. Il Gateway verrà lanciato nel 2025 e fungerà da prima stazione spaziale in orbita lunare. Il suo scopo è consentire l'osservazione della superficie lunare, comprendere gli effetti sulla salute derivanti dall'essere al di fuori del campo magnetico terrestre, testare nuove tecnologie e fungere da trampolino di lancio per le future missioni su Marte. Canadarm3 assisterà con la manutenzione, la gestione dei veicoli, la “cattura” dei veicoli e varie altre attività a bordo del Gateway. Le sue capacità avanzate di intelligenza artificiale potrebbero persino consentirgli di eseguire attività non manuali e ottimizzare l’uso delle risorse.

In cambio del loro contributo alla missione Gateway, il CSA avrà l'opportunità di condurre attività spaziali commerciali, dimostrazioni scientifiche e inviare astronauti canadesi sulla Luna. Jeremy Hansen, infatti, farà parte dell'equipaggio della missione Artemis II, diventando così il primo astronauta canadese a volare sulla Luna.

I robot Canadarm non solo espandono la presenza del Canada nello spazio e approfondiscono la nostra conoscenza dell’universo, ma guidano anche progressi nella robotica che hanno applicazioni pratiche sulla Terra. La tecnologia utilizzata in questi sistemi ha aperto la strada a innovazioni nel settore sanitario, come neuroArm, il primo robot in grado di eseguire interventi neurochirurgici all’interno di una macchina per la risonanza magnetica.

