Astronomi appassionati dagli Emirati Arabi Uniti in viaggio negli Stati Uniti per assistere all'eclissi solare dell'"Anello di Fuoco"

Appassionati astronomi e osservatori degli Emirati Arabi Uniti (EAU) stanno progettando di recarsi negli Stati Uniti per assistere all'imminente eclissi solare anulare, comunemente nota come eclissi dell'"anello di fuoco". L'eclissi, che avverrà il 14 ottobre, non sarà visibile nella regione araba.

Durante un'eclissi solare anulare, la Luna si muove davanti al sole, coprendolo parzialmente e creando un magnifico anello di luce solare non filtrata noto come anulus. Il CEO del Dubai Astronomy Group, Hasan Al Hariri, ha spiegato che l'eclissi sarà visibile negli Stati Uniti, in particolare nella costa occidentale, nei Caraibi e in Sud America. Si prevede che sarà una delle eclissi più lunghe e chiare degli ultimi anni.

Per garantire un'osservazione sicura dell'evento astronomico è fondamentale l'uso di occhiali protettivi adeguati. La durata della visibilità varia a seconda della posizione lungo il percorso dell'eclissi, da poco più di un minuto a quasi cinque minuti.

Sebbene l'eclissi non sarà visibile negli Emirati Arabi Uniti, il Dubai Astronomy Group prevede di trasmettere l'evento in diretta sul proprio canale YouTube e su altre piattaforme di social media. Ciò consentirà agli skywatcher di tutto il mondo di assistere a questo fenomeno unico.

L'ultima eclissi anulare visibile negli Emirati Arabi Uniti ha avuto luogo nel dicembre 2019, mentre l'evento precedente si è verificato 172 anni fa. Un'eclissi solare si verifica quando la Luna si allinea direttamente tra il Sole e la Terra, proiettando un'ombra sul nostro pianeta. Un'eclissi anulare, a differenza di un'eclissi totale, non nasconde completamente la Luna e crea l'impressione di un disco scuro circondato da un anello luminoso.

L’eclissi solare anulare inizierà in Oregon alle 12.13:8.13 EDT (1.03:14 ora degli Emirati Arabi Uniti) e uscirà dagli Stati Uniti intorno alle 1.19:30 EDT. Continuerà poi verso sud-est verso l'America centrale e meridionale. A Washington, l'eclissi parziale inizierà a mezzogiorno del 2.39 ottobre, raggiungendo il suo picco alle XNUMX:XNUMX EDT, con circa il XNUMX% del disco solare oscurato dalla Luna. L'eclissi si concluderà alle XNUMX:XNUMX EDT.

Questo evento celeste catturerà l'attenzione degli astronomi e degli skywatcher di tutto il mondo, con la partecipazione della NASA e di varie società astronomiche nel Nord e Sud America. Servirà anche come preparazione per un’altra eclissi completa che avrà luogo negli Stati Uniti il ​​prossimo anno ad aprile.

Fonte: Khaleej Times, Dubai Astronomy Group