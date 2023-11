Possono più lenti gravitazionali colmare il divario di comunicazione?

By

Esplorare le meraviglie dell'Universo ha sempre affascinato chi scruta attraverso i telescopi. Uno dei fenomeni più intriganti nello spazio è la lente gravitazionale, in cui la gravità di grandi ammassi di galassie può piegare la luce, agendo come i telescopi della natura. Tuttavia, il fisico Viktor T Toth pone una domanda interessante: è possibile allineare più lenti gravitazionali per creare un “ponte di comunicazione” tra le civiltà?

La teoria della relatività generale di Albert Einstein spiega come la presenza della materia possa distorcere lo spazio. Immaginate una palla da bowling posta al centro di un foglio di gomma, provocando un avvallamento nella superficie. Gli oggetti che rotolano oltre la palla viaggeranno attraverso questo "spazio curvo" e sperimenteranno percorsi alterati. Questo concetto viene utilizzato nelle missioni spaziali per regolare le traiettorie dei veicoli spaziali.

Allo stesso modo, la luce che passa attraverso oggetti massicci come gli ammassi di galassie è influenzata da questo fenomeno, risultando in lenti gravitazionali. La prima prova di luce deviata da un oggetto massiccio fu osservata nel 1919. Le lenti gravitazionali furono successivamente scoperte nel 1979, fornendo agli astronomi un mezzo per studiare la distribuzione della materia nell'ammasso di lenti e osservare più facilmente oggetti distanti.

Toth esplora l'idea che più lenti gravitazionali potrebbero amplificare la luce, creando potenzialmente un ponte di comunicazione tra le civiltà. Mentre una singola lente fornisce già l’amplificazione, Toth suggerisce che un sistema di più lenti potrebbe offrire ancora di più. Tuttavia, il suo studio si è concentrato su un sistema a due lenti allineate lungo l’asse centrale, ma non ha riscontrato vantaggi o un’ulteriore amplificazione del segnale rispetto a un sistema a lente singola.

Varie tecniche, tra cui la mappatura dei fotoni e la teoria delle onde, sono state applicate al sistema a due lenti, ottenendo risultati simili. La computer grafica e il ray tracing sono stati utilizzati per identificare le caratteristiche visive del sistema, suggerendo la presenza di due anelli di Einstein concentrici. Tuttavia, rilevare questi anelli in scenari reali sarebbe estremamente impegnativo.

FAQ

Possono più lenti gravitazionali amplificare la luce per scopi di comunicazione?

Sebbene il concetto sia affascinante, lo studio di Viktor T Toth indica che un sistema a lenti multiple non offre vantaggi significativi o un'ulteriore amplificazione del segnale rispetto a un sistema a lenti singole. Pertanto, l’utilizzo delle lenti gravitazionali come mezzo di comunicazione cosmica a lunga distanza rimane per ora un’idea di fantascienza.

Come funzionano le lenti gravitazionali?

Le lenti gravitazionali si verificano quando la gravità di un oggetto massiccio, come un ammasso di galassie, devia la luce che lo attraversa. Questo effetto di curvatura agisce come una lente naturale, consentendo agli astronomi di studiare oggetti distanti e la distribuzione della materia nell'ammasso di lenti.

Fonti: Autore Viktor T Toth: [Link](https://viktortoth.net/)