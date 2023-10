Comprendere la teoria dell'assemblaggio: esplorare l'interfaccia tra evoluzione e fisica

Evoluzione e fisica sono spesso viste come due campi distinti, ma recenti articoli pubblicati su riviste prestigiose hanno tentato di unire queste discipline. Tuttavia, uno di questi articoli, in particolare, è stato criticato per la sua scarsa redazione e per la falsa rappresentazione del rapporto tra evoluzione e fisica.

L'articolo, scritto male, introduce la teoria dell'assemblaggio, che offre approfondimenti sulle condizioni naturali che consentono la chimica combinatoria e la generazione di molecole complesse. Tuttavia gli autori, che sono chimici, affermano erroneamente che fisica e biologia sono incompatibili. In realtà l’evoluzione è pienamente compatibile con la fisica, e questo è riconosciuto da tempo.

La Teoria dell'Assemblea presenta un quadro che mira a ridefinire il concetto di "oggetto" in relazione alle leggi della fisica. La teoria suggerisce che gli oggetti potrebbero includere entità fisiche come gli atomi, ma anche concetti non fisici come i linguaggi umani e i memi. Tuttavia, l’articolo non riesce a spiegare adeguatamente questa teoria, causando confusione e ostacolando la comprensione.

Per comprendere meglio la teoria dell'assemblaggio, è utile pensarla in termini di chimica. Immagina di mettere insieme una miscela di semplici sostanze chimiche e di osservare le reazioni. Il risultato sarebbe tipicamente una combinazione di polimeri, ciascuno assemblato da una disposizione casuale di sostanze chimiche semplici. Tuttavia, in realtà, spesso osserviamo un numero limitato di combinazioni altamente favorite. Questo è simile al modo in cui l’evoluzione seleziona un numero limitato di proteine ​​funzionali dalla vasta popolazione potenziale.

La teoria dell'assemblaggio propone che qualsiasi popolazione di molecole possa essere vista come il risultato del numero minimo di passaggi richiesti per l'assemblaggio, insieme al numero di copie presenti. Ciò riconosce che la popolazione finale è influenzata dalla storia e dalla contingenza delle prime fasi di assemblaggio. La teoria è utile per distinguere quantitativamente tra i polimeri assemblati in modo casuale e quelli formati da più copie di un singolo monomero.

Sebbene la teoria degli assemblaggi abbia potenziali applicazioni, è essenziale riconoscerne i limiti ed evitare di travisare la relazione tra evoluzione e fisica. L’evoluzione rimane coerente con le leggi della fisica e può essere compresa all’interno dei quadri esistenti.

Fonte:

– Articolo originale di Andriy Onufriyenko