Il potenziale degli oceani di immagazzinare anidride carbonica e mitigare i cambiamenti climatici

Gli oceani della Terra coprono una porzione significativa della sua superficie, circa il 70%, e hanno la capacità di immagazzinare anidride carbonica, un gas serra che contribuisce al cambiamento climatico. Questa capacità degli oceani di catturare e trattenere l’anidride carbonica è stata ampiamente studiata dagli scienziati nel tentativo di comprendere le dinamiche e il potenziale del sequestro del carbonio.

L'US Geological Survey (USGS) e i suoi partner stanno conducendo ricerche per indagare vari aspetti dello stoccaggio del carbonio negli oceani. Questi studi mirano a determinare come il carbonio entra negli oceani, la quantità di carbonio attualmente sequestrato, il potenziale per una maggiore cattura e la durata del contenimento del carbonio. Inoltre, gli scienziati stanno esplorando il ruolo di alcuni minerali nel migliorare il processo di stoccaggio e nel mitigare l’acidificazione degli oceani.

Un’area di interesse per l’USGS è il carbonio trasportato dalle zone umide soggette alle maree negli oceani. Le zone umide soggette alle maree fungono da collegamento tra terra e mare e le piante in queste aree assorbono l'anidride carbonica dall'atmosfera. Una parte di questo carbonio viene immagazzinata nelle radici e nel terreno delle piante, mentre una parte viene trasferita all'acqua di mare. Il carbonio rimanente viene rilasciato nuovamente nell'atmosfera sotto forma di anidride carbonica. Lo studio di questo movimento del carbonio fornisce preziose informazioni sulla mitigazione dell’acidificazione degli oceani.

Un altro progetto condotto dall’USGS esamina il potenziale dell’aggiunta del minerale olivina alle coste per aumentare lo stoccaggio del carbonio negli oceani. È noto che l'olivina assorbe naturalmente l'anidride carbonica e può essere introdotta nelle regioni costiere sotto forma di sabbia verde chiaro. I ricercatori stanno studiando come l'olivina altera la chimica dell'acqua di mare e se può catturare e trattenere efficacemente l'anidride carbonica rilasciata dalle zone umide.

Questi sforzi scientifici svolgono un ruolo cruciale nell’informare il processo decisionale di governi, organizzazioni ed enti privati ​​coinvolti nella gestione del territorio e nel ripristino delle coste. Comprendere le capacità di stoccaggio del carbonio negli oceani aiuta a pianificare le infrastrutture, ad affrontare l’innalzamento e l’erosione del livello del mare e a valutare le strategie per ridurre il carbonio atmosferico.

L’USGS utilizza vari metodi per misurare lo scambio di carbonio, comprese camere cilindriche trasparenti per monitorare lo scambio di gas tra gli ecosistemi e l’atmosfera. La tecnologia dei sensori viene utilizzata per misurare il flusso d'acqua tra le zone umide e l'oceano e per analizzare la chimica dell'acqua. Combinando queste misurazioni con le immagini satellitari, gli scienziati possono stimare il movimento del carbonio nelle zone umide e il potenziale di un maggiore stoccaggio del carbonio negli oceani.

I partenariati di collaborazione sono essenziali per questi sforzi di ricerca. L’USGS collabora con agenzie federali, istituzioni accademiche e partner industriali per ampliare la base di conoscenze e promuovere l’innovazione nel sequestro del carbonio. Partner come la National Oceanic and Atmospheric Association, il National Park Service e la Woods Hole Oceanographic Institution contribuiscono con competenze e risorse per facilitare studi completi.

Nel complesso, approfondendo il potenziale degli oceani di immagazzinare anidride carbonica, gli scienziati stanno aprendo le porte a strategie efficaci di mitigazione del cambiamento climatico. Comprendere il ruolo delle zone umide e degli oceani nel ciclo del carbonio contribuisce a un approccio globale per affrontare le emissioni di carbonio causate dall’uomo e il cambiamento climatico.

Definizioni:

– Sequestro del carbonio: il processo di cattura e stoccaggio dell’anidride carbonica per mitigarne il rilascio nell’atmosfera.

– Acidificazione degli oceani: la continua diminuzione del pH degli oceani terrestri, causata principalmente dall'assorbimento di anidride carbonica dall'atmosfera.

– Olivina: un minerale che assorbe naturalmente l’anidride carbonica e può essere utilizzato per migliorare lo stoccaggio del carbonio negli oceani.

Fonte:

– Servizio Geologico degli Stati Uniti (USGS): https://www.usgs.gov/index.php/

– Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica (NOAA)

– Servizio Parchi Nazionali

– Istituzione oceanografica di Woods Hole

– Vesta

– Amministrazione Nazionale Aeronautica e Spaziale (NASA)

– Università del Connecticut

– Centro di ricerca ambientale Smithsonian

– East Bay dell’Università statale della California

– City College di New York

– Silvestrum Climate Associates