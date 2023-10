Utilizzo dell'intelligenza artificiale generativa per esplorare il problema P vs. NP

Un recente articolo intitolato “Large Language Model for Science: A Study on P vs. NP” esplora il potenziale dell’intelligenza artificiale generativa nell’affrontare uno dei più importanti problemi irrisolti dell’informatica. La domanda al centro di questo problema è se P (tempo polinomiale) è uguale a NP (tempo polinomiale non deterministico).

L'autore principale Qingxiu Dong e un team di ricercatori di Microsoft, Università di Pechino, Università di Beihang e Università di tecnologia e affari di Pechino hanno utilizzato il modello linguistico di grandi dimensioni GPT-4 di OpenAI per approfondire questo problema. Hanno utilizzato un metodo socratico, impegnandosi in una serie di suggerimenti e risposte con GPT-4 per ottenere approfondimenti utili.

I ricercatori hanno scoperto che GPT-4 tende a supportare la conclusione che P non è uguale a NP. Affermano che questo lavoro dimostra che i grandi modelli linguistici hanno il potenziale per andare oltre la semplice generazione di testo e possono effettivamente contribuire alle scoperte scientifiche. Si riferiscono a questa prospettiva come "LLM per la scienza".

Per guidare l’esplorazione di GPT-4 sulla matematica dietro P = NP, i ricercatori hanno condizionato le sue risposte utilizzando suggerimenti come “Sei un filosofo saggio” o “Sei un matematico esperto in teoria della probabilità”. Attraverso 97 cicli tempestivi, hanno spinto GPT-4 a dimostrare che P non è uguale a NP presupponendo che lo sia e quindi trovando una contraddizione, nota come prova per contraddizione.

Il team sostiene che il loro dialogo con GPT-4 mostra la capacità di grandi modelli linguistici di collaborare con gli esseri umani nella risoluzione di problemi estremamente complessi. Sottolineano che le potenziali applicazioni vanno oltre la semplice generazione di testo, aprendo nuove strade per l’esplorazione scientifica.

In sintesi, questo studio dimostra la capacità dell’intelligenza artificiale generativa, in particolare di GPT-4, di fornire nuove informazioni sul problema P vs. NP. Impegnandosi in un dialogo continuo, i ricercatori sono stati in grado di estrarre preziosi punti di vista dal modello. Questo lavoro evidenzia il potenziale dei modelli linguistici di grandi dimensioni per aiutare a risolvere problemi complessi e contribuire al progresso scientifico.

