Miglioramento dell'erosione delle rocce: una tecnologia trasformativa per la rimozione del carbonio

L’Enhanced Rock Weathering (ERW) sta rivoluzionando il campo della rimozione del carbonio, attirando investimenti significativi da parte di attori importanti come Microsoft. Questa tecnologia innovativa, basata su rocce ricche di minerali come il basalto, offre una soluzione scalabile che non solo sequestra il carbonio negli oceani ma reintegra anche i nutrienti nei terreni stanchi.

Il processo di ERW è relativamente semplice. Le rocce ricche di minerali, come il basalto, vengono frantumate in una polvere fine e sparse su campi e praterie. Quando la roccia reagisce con la CO2 e l’acqua nell’atmosfera, si formano carbonati, che bloccano di fatto la CO2. Nel corso del tempo, questi carbonati penetrano gradualmente nei fiumi, nei torrenti e alla fine finiscono sul fondo dell'oceano.

Sebbene l’efficacia dell’ERW non sia in discussione, ci sono ancora preoccupazioni sulla solidità scientifica a sostegno delle sue affermazioni. Tuttavia, l'interesse per ERW è salito alle stelle, con entità commerciali che hanno espresso un enorme interesse per il potenziale della tecnologia.

Il basalto, spesso definito “roccia madre”, è un candidato ideale per incrementare gli sforzi ERW grazie alla sua abbondanza sulla Terra. È ricco degli elementi essenziali necessari per la cattura del carbonio, come i silicati di calcio e magnesio, nonché di nutrienti essenziali come fosforo e potassio per le colture. Ha attirato l'attenzione anche l'olivina, un altro minerale dal potere sequestrante. Aziende come Eion Carbon stanno esplorando l’uso dell’olivina per scopi di rimozione del carbonio.

Oltre al basalto e all’olivina, anche il calcestruzzo inutilizzato potrebbe fungere da potenziale aggregato per ERW. Sebbene l’opzione del calcestruzzo sia ancora in fase di sviluppo, la polverizzazione del calcestruzzo di scarto in una polvere sottile si rivela promettente come metodo efficace per il sequestro del carbonio.

L’ERW ha un vasto potenziale per affrontare le emissioni di carbonio. Il suo semplice processo di applicazione non richiede input di energia esterna, rendendolo una soluzione interessante per la rimozione del carbonio. Mentre il basalto rimane la scelta principale, altri aggregati come l’olivina e il cemento vengono esplorati per i loro vantaggi unici.

Poiché l’ERW continua ad evolversi, è necessario stabilire metodologie robuste per verificare la rimozione della CO2. Grazie alla ricerca continua e all’interesse commerciale, il miglioramento dell’erosione delle rocce rappresenta una grande promessa come tecnologia trasformativa per combattere il cambiamento climatico.

FAQ

1. Che cos'è l'invecchiamento accentuato delle rocce (ERW)?

L’Enhanced Rock Weathering (ERW) è una tecnologia di rimozione del carbonio che prevede la diffusione di rocce ricche di minerali in polvere, come il basalto, su campi e praterie. Le rocce reagiscono con la CO2 e l’acqua nell’atmosfera per formare carbonati, sequestrando efficacemente il carbonio e depositandolo infine sul fondo dell’oceano.

2. Quali sono i vantaggi dell'ERW?

L’ERW offre molteplici vantaggi, tra cui il sequestro del carbonio, una migliore salute del suolo e un aumento dei raccolti. Fornisce una soluzione scalabile per rimuovere l’anidride carbonica dall’atmosfera arricchendo contemporaneamente i terreni impoveriti con nutrienti essenziali.

3. Quali rocce sono comunemente utilizzate nell'ERW?

Il basalto, un minerale vulcanico, è una delle rocce più comunemente utilizzate in ERW grazie alla sua abbondanza e alla ricca composizione minerale. Anche l'olivina, un altro minerale presente nel sottosuolo della Terra, si è dimostrata promettente per la rimozione del carbonio.

4. In che modo le ERW contribuiscono alla rimozione del carbonio?

L’ERW aiuta a rimuovere il carbonio dall’atmosfera convertendo la CO2 in carbonati stabili. Questi carbonati penetrano gradualmente nei corsi d’acqua e alla fine si depositano sul fondo dell’oceano, immagazzinando efficacemente il carbonio a lungo termine.

5. Quali sfide deve affrontare l’ERW?

Sebbene l’efficacia dell’ERW sia indiscussa, sono necessarie metodologie robuste per verificare la rimozione della CO2. Inoltre, la scalabilità e la logistica dell’implementazione delle ERW su larga scala rimangono aree di esplorazione e sviluppo.