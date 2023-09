La navicella spaziale indiana Aditya L1 è attrezzata per gestire i brillamenti solari e le CME

By

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) ha recentemente condiviso le riprese della sua navicella spaziale, Parker Solar Probe, che passa attraverso una potente nube di espulsione di massa coronale (CME). Questa CME è una forte espulsione dalla corona solare che può potenzialmente danneggiare satelliti e veicoli spaziali. Poiché si prevede che la navicella spaziale indiana Aditya L1 raggiungerà la sua destinazione tra quattro mesi, sorgono preoccupazioni sul potenziale impatto della CME sulla missione.

Nonostante questi timori, la navicella spaziale Aditya L1 presenta due vantaggi che potrebbero aiutarla a resistere a tali incidenti. Innanzitutto si trova a una distanza considerevole dal Sole, a differenza della sonda solare Parker della NASA che si avvicina al Sole a una distanza di 6.9 milioni di chilometri. Aditya L1, invece, si trova a circa 1.5 milioni di chilometri dalla Terra. Questa differenza spaziale potrebbe fornire un maggiore livello di protezione.

Inoltre, la navicella spaziale Aditya L1 è dotata di leghe e sostanze speciali progettate per proteggerla dai pericoli legati allo spazio come radiazioni estreme e nuvole CME. Questa caratteristica garantisce che il veicolo spaziale sia ben preparato a gestire eventuali rischi associati alla sua vicinanza al Sole.

Aditya L-1 è la missione solare inaugurale dell'India e ha recentemente completato la sua quarta manovra verso la Terra il 15 settembre. La collaborazione tra l'Indian Space Research Organization (ISRO) e altri sei istituti nazionali mira a studiare la fotosfera, la cromosfera e la corona del Sole. utilizzando avanzati rilevatori di particelle elettromagnetiche e di campo magnetico.

Con il suo design robusto e le misure protettive, la navicella spaziale Aditya L1 è ben posizionata per contribuire in modo significativo alla nostra comprensione del Sole e del suo comportamento. Questa missione rappresenta un passo cruciale per il programma di esplorazione spaziale dell'India, dimostrando l'abilità tecnologica e la dedizione del Paese alla ricerca scientifica.

Fonte:

- articolo di origine