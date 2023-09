L'affascinante mondo dei ragni cammello: svelare i loro segreti evolutivi

I ragni cammello, spesso definiti “cugini aracnidi trascurati” o “scorpioni del vento”, non sono veri ragni ma un tipo di scorpione color zenzero. Queste straordinarie creature hanno affascinato scienziati e appassionati con la loro aggressività, l'eccezionale velocità di corsa e la capacità di prosperare in ambienti aridi. Nonostante la loro notorietà, la mancanza di una comprensione completa della loro storia evolutiva ha lasciato molte domande senza risposta.

Tuttavia, uno studio innovativo intitolato “Neglected not more: Phylogenomic risolution of upper-level relationship in Solifugae” ha fatto luce sui misteri che circondano i ragni cammello. Guidata dal Prof. Prashant Sharma dell’Università del Wisconsin-Madison e dal Dr. Efrat Gavish-Regev dell’Università Ebraica di Gerusalemme, questa ricerca segna una pietra miliare significativa nella nostra comprensione di questi enigmatici aracnidi.

Utilizzando tecnologie di sequenziamento avanzate e un set di dati genetici unico, lo studio ha superato le sfide precedenti nella distinzione e nello studio dei ragni cammello. I ricercatori sono stati in grado di costruire il primo albero molecolare completo, o filogenesi, dei ragni cammello. Questa svolta non solo riclassifica queste creature in due nuovi gruppi, ma evidenzia anche l’importanza delle moderne tecniche genomiche nello svelare i segreti di organismi sfuggenti.

Una delle scoperte più importanti dello studio è l’esistenza di due gruppi principali di ragni cammello nelle Americhe, che hanno avuto origine da un gruppo più ampio che si è evoluto nelle regioni tropicali. La ricerca ha anche rivelato che i ragni cammello iniziarono il loro viaggio evolutivo circa 250-300 milioni di anni fa, durante il periodo Permiano. La disgregazione dei continenti e un importante evento di estinzione avvenuto circa 66 milioni di anni fa hanno giocato un ruolo significativo nel plasmare l’evoluzione di queste affascinanti creature.

La dottoressa Gavish-Regev ha espresso il suo entusiasmo per i risultati, affermando che il loro lavoro ha portato i ragni cammello fuori dall'ombra e alla luce dell'analisi filogenomica. I sottordini appena proposti forniscono una solida base per la ricerca futura in questo campo e migliorano ulteriormente il nostro apprezzamento per la biodiversità del nostro pianeta.

Nel complesso, questo studio innovativo ha svelato i segreti evolutivi dei ragni cammello, facendo luce sulla loro storia e sulle loro relazioni. L’uso di tecniche genomiche avanzate apre la strada a ulteriori ricerche su queste affascinanti creature, approfondendo in definitiva la nostra comprensione della biodiversità e della scienza evoluzionistica.

Fonte:

– Prof. Prashant Sharma, Università del Wisconsin-Madison

– Dr. Efrat Gavish-Regev, Università Ebraica di Gerusalemme