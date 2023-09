I ricercatori sviluppano un metodo per studiare l'energia oscura nelle galassie vicine

I ricercatori dell’Università di Cambridge hanno scoperto un nuovo metodo per rilevare e misurare potenzialmente l’energia oscura studiando il movimento tra la Via Lattea e le galassie di Andromeda. L’energia oscura è la forza misteriosa che costituisce più di due terzi dell’universo ed è responsabile della sua espansione accelerata.

Gli scienziati hanno tradizionalmente utilizzato le galassie distanti per studiare l’energia oscura, ma non l’hanno ancora rilevata direttamente. Tuttavia, i ricercatori hanno scoperto che esaminando come Andromeda e la Via Lattea si muovono l’una verso l’altra, potrebbero stimare il valore superiore della costante cosmologica, un semplice modello di energia oscura. Il limite superiore che hanno trovato è cinque volte superiore al valore che può essere rilevato dall’universo primordiale.

Questa tecnica è ancora nelle sue fasi iniziali, ma apre la possibilità di rilevare e misurare l’energia oscura studiando il nostro vicinato cosmico. Osservando la massa e il movimento di Andromeda, i ricercatori ritengono che sia possibile effettuare determinazioni sulla costante cosmologica e sull'energia oscura.

Andromeda è la galassia più vicina alla Via Lattea e le due galassie sono in rotta di collisione al rallentatore. Man mano che si avvicinano, inizieranno a orbitare l'uno attorno all'altro. Le simulazioni dei ricercatori mostrano che l'energia oscura influenza il modo in cui Andromeda e la Via Lattea orbitano l'una intorno all'altra e, modificando il valore della costante cosmologica, possono osservare come altera l'orbita.

Sebbene questa tecnica non sia un rilevamento diretto dell’energia oscura, fornisce preziose informazioni. I dati del James Webb Telescope (JWST) consentiranno misurazioni più accurate della massa e del movimento di Andromeda, che potrebbero aiutare a perfezionare i limiti superiori della costante cosmologica.

Anche lo studio di altre coppie di galassie potrebbe contribuire a comprendere meglio gli effetti dell’energia oscura sull’universo. L’energia oscura rimane uno dei più grandi enigmi della cosmologia e svelare i suoi misteri potrebbe rivoluzionare la nostra comprensione dell’universo.

