L'Irlanda potrebbe sperimentare uno straordinario spettacolo dell'aurora boreale

Gli osservatori delle stelle irlandesi potrebbero avere l'opportunità di assistere a uno straordinario spettacolo dell'aurora boreale il 23 settembre. L'equinozio di settembre potrebbe portare a uno spettacolo spettacolare dell'aurora boreale, in particolare lungo le coste rurali del nord dell'Irlanda. C'è anche la possibilità che le luci siano visibili in altre aree tra cui Mayo, Ashbourne e Dublino, a seconda delle condizioni meteorologiche. L'aurora boreale mostra tonalità abbaglianti di verde, rosa e rosso, risultanti dall'interazione delle particelle con l'atmosfera terrestre.

David Moore, direttore della rivista Astronomy Ireland, ha spiegato che l'equinozio aumenta la probabilità di vedere l'aurora boreale a causa dell'inclinazione della Terra verso il sole. Mentre un sole calmo può eliminare ogni possibilità di assistere al fenomeno, anche una modesta esplosione del sole durante l’equinozio può innescare lo spettacolo dell’aurora. Moore ha suggerito che coloro che vivono sulla costa settentrionale dell’Irlanda avrebbero una vista migliore, poiché potrebbero ammirare l’Oceano Atlantico senza alcuna interferenza da parte delle luci della città in lontananza.

Tuttavia, Moore ha messo in guardia dall’avere troppa speranza nell’osservare l’intero display, poiché dipende fortemente dalle condizioni meteorologiche. Il clima imprevedibile dell'Irlanda spesso si traduce in una copertura nuvolosa, che può ostacolare la vista. Tuttavia, ci sono periodi di cielo sereno nel paese, e le ultime previsioni meteorologiche per il 23 settembre indicano la possibilità di cielo sereno dopo un periodo di pioggia. Ciò offre qualche speranza agli osservatori delle stelle in Irlanda che attendono con impazienza uno spettacolo abbagliante nel loro cielo notturno.

Fonti: Astronomy Ireland Magazine, Met Eireann