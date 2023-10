La NASA conclude la missione CALIPSO dopo 17 anni di analisi del clima e della qualità dell'aria

La NASA ha recentemente annunciato il completamento della sua missione CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar e Infrared Pathfinder Satellite Observation), durata ben 17 anni. Questo sforzo congiunto tra la NASA e il CNES francese ha dato un contributo significativo alla comprensione del clima, del tempo e della qualità dell'aria.

Utilizzando la tecnologia LIDAR (Light Detection and Ranging), CALIPSO ha raccolto oltre 10 miliardi di misurazioni e prodotto migliaia di rapporti scientifici. La missione ha coinvolto due satelliti, CALIPSO e CloudSat, lanciati nel 2003 e operanti in un'orbita eliosincrona.

Uno degli obiettivi principali della missione era misurare l'altitudine delle nuvole e le caratteristiche di varie particelle atmosferiche, tra cui polvere, sale marino, cenere e fuliggine. Queste osservazioni hanno svolto un ruolo cruciale nello sviluppo di modelli sofisticati che aiutano la nostra comprensione di processi atmosferici complessi tra cui la formazione delle nuvole, la convezione atmosferica, le precipitazioni e il trasporto di particelle.

I dati di CALIPSO si sono rivelati particolarmente preziosi durante gli incendi australiani del 2020. La missione ha catturato pennacchi di fumo che salivano ad altezze straordinarie di 15-20 chilometri, raggiungendo la stratosfera. Queste informazioni hanno offerto preziose informazioni sul comportamento e sull'impatto del fumo degli incendi sull'atmosfera e sul clima della Terra.

La conclusione della missione CALIPSO segna la fine di un'era straordinaria di esplorazione scientifica e raccolta di dati. Nel corso del suo periodo operativo, CALIPSO ha notevolmente ampliato la nostra conoscenza delle condizioni atmosferiche, contribuendo agli sforzi in corso per monitorare il cambiamento climatico, i modelli meteorologici e la qualità dell'aria.

Definizioni:

1. CALIPSO (Cloud-Aerosol Lidar e Infrared Pathfinder Satellite Observation): una missione congiunta tra la NASA e il CNES francese che ha utilizzato la tecnologia LIDAR per raccogliere dati su clima, condizioni meteorologiche e qualità dell'aria.

2. LIDAR (Light Detection and Ranging): una tecnica di telerilevamento che utilizza impulsi laser per misurare le distanze e raccogliere informazioni sulle proprietà della luce diffusa, spesso utilizzata per le osservazioni atmosferiche.

Fonte: IE