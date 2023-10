L'imaging avanzato rivela informazioni sulla Caldera della Long Valley in California

Gli scienziati del Caltech hanno utilizzato tecniche di imaging avanzate per studiare l'intensificata attività sismica all'interno della Long Valley Caldera della California, un supervulcano dormiente. Negli ultimi decenni, questa regione nelle montagne orientali della Sierra Nevada ha subito sciami sismici e inflazione del terreno, con il terreno che si è alzato di circa mezzo pollice all’anno durante questi episodi.

Guidato dal professor Zhongwen Zhan, il gruppo di ricerca ha prodotto immagini sotterranee altamente dettagliate della Caldera della Valle Lunga, penetrando fino a 10 chilometri nella crosta terrestre. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista Science Advances il 18 ottobre. Le immagini rivelano che la camera magmatica del vulcano è coperta da un coperchio solidificato di roccia cristallizzata, formatosi attraverso il raffreddamento e la solidificazione del magma liquido.

Per generare queste immagini sotterranee, gli scienziati hanno utilizzato una tecnica che prevede la misurazione delle onde sismiche generate dai terremoti. Hanno utilizzato cavi in ​​fibra ottica, simili a quelli utilizzati per i servizi Internet, per effettuare misurazioni sismiche utilizzando un metodo chiamato rilevamento acustico distribuito (DAS). Il cavo di 100 chilometri utilizzato per fotografare la Caldera della Long Valley era equivalente a un tratto di 10,000 sismometri monocomponente.

In un periodo di 18 mesi, il team ha registrato più di 2,000 eventi sismici, la maggior parte dei quali erano troppo piccoli per essere avvertiti dalle persone. Questa ricerca segna la prima volta che immagini così profonde e ad alta risoluzione sono state prodotte utilizzando DAS. Precedenti studi che utilizzavano la tomografia locale si concentravano solo sull’ambiente sotterraneo superficiale a una profondità di circa 5 chilometri, o coprivano un’area più ampia con una risoluzione inferiore.

“Anche se non crediamo che la regione si stia preparando per un’altra eruzione supervulcanica, il processo di raffreddamento potrebbe rilasciare gas e liquidi sufficienti a causare terremoti e piccole eruzioni”, spiega il professor Zhan. Ad esempio, nel maggio 1980, la Caldera della Long Valley subì quattro terremoti di magnitudo 6.

I piani futuri del team prevedono l'utilizzo di un cavo lungo 200 chilometri per andare ancora più in profondità nella crosta terrestre, raggiungendo profondità di circa 15-20 chilometri. Ciò consentirà un’ulteriore esplorazione della camera magmatica della caldera, spesso definita il suo “cuore pulsante”. L’uso della tecnologia DAS in questo studio evidenzia il suo potenziale per far avanzare la nostra comprensione delle dinamiche crostali anche in altre regioni.

Fonte:

– Scitech quotidiano

– Progressi scientifici