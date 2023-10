Comprendere l'attività recente della Caldera della Lunga Valle

By

Gli scienziati monitorano da diversi decenni la Caldera della Long Valley, nelle montagne orientali della Sierra Nevada, in California, a causa dell'attività sismica in corso e della deformazione del terreno. La caldera, che è un supervulcano dormiente, ha subito una violenta eruzione 760,000 anni fa. Per determinare la causa della recente attività, i ricercatori del Caltech hanno condotto uno studio dettagliato della struttura sotterranea della caldera.

Utilizzando tecniche di imaging avanzate, i ricercatori sono stati in grado di creare immagini ad alta risoluzione della crosta terrestre fino a 10 chilometri sotto la caldera. Queste immagini hanno rivelato che la recente attività sismica è il risultato del rilascio di fluidi e gas mentre l’area si raffredda e si stabilizza. Il processo di raffreddamento può causare terremoti e piccole eruzioni, sebbene non sia indice di un'imminente eruzione supervulcanica.

Lo studio ha dimostrato che la camera magmatica sotto la caldera è coperta da un coperchio indurito di roccia cristallizzata, formatosi quando il magma liquido si raffredda e si solidifica. Ciò indica che la camera magmatica non è attualmente sotto una pressione significativa, suggerendo inoltre che un’eruzione supervulcanica è improbabile nel prossimo futuro.

Sebbene la recente attività non sia motivo di preoccupazione immediata, è importante che gli scienziati continuino a monitorare la Caldera di Long Valley per comprendere meglio i processi che si verificano sotto la superficie. Questa ricerca fornisce preziose informazioni sul comportamento dei supervulcani e può contribuire allo sviluppo di sistemi di allarme precoce per potenziali eruzioni.

– Progressi scientifici (2023). DOI: 10.1126/sciadv.adi9878