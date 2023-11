L'unità di calibrazione HISPEC: oltrepassare i confini nella calibrazione dello spettrografo

Il progresso degli strumenti spettrografici ad alta risoluzione sui telescopi di classe 10 metri si accompagna alla richiesta di metodi di calibrazione sempre più precisi per supportare ricerche scientifiche all’avanguardia. Per affrontare queste sfide, è stata sviluppata l'unità di calibrazione (CAL) dello spettrografo a infrarossi ad alta risoluzione per la caratterizzazione degli esopianeti (HISPEC).

L'unità CAL è stata appositamente progettata per soddisfare le esigenze di casi scientifici complessi come l'imaging Doppler delle atmosfere degli esopianeti, le misurazioni di precisione della velocità radiale e la spettroscopia ad alto contrasto e ad alta risoluzione degli esopianeti vicini. Basandosi sui successi del Keck Planet Imager and Characterizer (KPIC), CAL incorpora quattro sorgenti luminose nel vicino infrarosso (NIR) che possiedono informazioni sulla lunghezza d'onda codificate al loro interno, che possono essere accoppiate in fibre monomodali.

Queste sorgenti luminose NIR possono essere utilizzate in modalità sincrona durante le osservazioni scientifiche o in modo asincrono durante le calibrazioni diurne. Per fornire una calibrazione assoluta compresa tra 0.98 μm e 2.5 μm, CAL utilizza una lampada a catodo cavo (HCL) e una serie di celle di assorbimento del gas. Inoltre, un pettine di frequenza laser (LFC) offre informazioni sulla lunghezza d'onda stabili e indipendenti dal tempo durante l'osservazione, insieme a un astro-etalon di minore precisione che funge da backup per l'LFC. Le lezioni e le intuizioni derivanti dallo sviluppo dello strumento HISPEC determineranno senza dubbio i requisiti per i futuri strumenti dedicati agli Extremely Large Telescopes (ELT).

L'Unità di calibrazione HISPEC dimostra l'impegno di scienziati e astronomi nell'ampliare i confini della conoscenza nel campo della caratterizzazione degli esopianeti. Grazie ai suoi metodi di calibrazione all’avanguardia e alla tecnologia sofisticata, i ricercatori possono continuare ad affinare la loro comprensione delle atmosfere degli esopianeti, migliorando la precisione nelle misurazioni della velocità radiale e facendo avanzare la spettroscopia ad alta risoluzione.

