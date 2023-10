Il campione di asteroide raccolto dalla missione NASA ritorna sulla Terra

By

Una missione lanciata dalla NASA è tornata con successo sulla Terra con il più grande campione di asteroidi mai raccolto. Il campione, prelevato dall’asteroide di 4.5 miliardi di anni noto come Bennu, aiuterà i ricercatori a studiare le origini della vita e la formazione del sistema solare. Alan Hildebrand, scienziato planetario e professore associato presso l'Università di Calgary, fa parte del gruppo di ricerca che studia il campione. È coinvolto nella missione dal 2009 e ha studiato la composizione, l'età e le proprietà del campione.

Bennu è un asteroide oscuro, il che rende questo esemplare unico e prezioso per lo studio scientifico. È diverso dagli altri asteroidi e fornisce importanti informazioni sulla formazione del sistema solare. Il campione è stato raccolto dalla navicella spaziale OSIRIS-REx della NASA, che ha trascorso sette anni nello spazio visitando l'asteroide vicino alla Terra e mappando le sue origini. Questo contesto è cruciale per comprendere la composizione e le caratteristiche del campione di roccia.

La missione OSIRIS-REx rappresenta uno sviluppo scientifico significativo perché consente ai ricercatori di studiare campioni di asteroidi direttamente dalla loro fonte. In genere, quando i meteoriti cadono sulla Terra, possono essere contaminati dall’atmosfera. Raccogliendo campioni direttamente dall'asteroide, gli scienziati possono evitare questa contaminazione e ottenere una migliore comprensione della composizione e della storia dell'asteroide.

I risultati della missione sono stati descritti come una nuova scoperta nella nostra comprensione dell'universo e degli elementi costitutivi della vita. Il campione contiene più carbonio e acqua del previsto, suggerendo che gli ingredienti per la vita sulla Terra potrebbero essere racchiusi in queste rocce. Questa ricerca aiuterà a rispondere a domande fondamentali sulle nostre origini e sul nostro posto nell’universo.

Oltre al significato scientifico, la missione ha anche implicazioni pratiche. Studiando gli asteroidi come Bennu, la NASA può comprendere meglio la minaccia che rappresentano per la Terra e sviluppare strategie per intercettare e deviare potenziali corpi di impatto. Hildebrand osserva che lo stesso Bennu potrebbe potenzialmente avere un impatto sulla Terra tra circa 150 anni.

Il coinvolgimento dell'Università di Calgary nella missione mette in luce la loro esperienza nello studio delle rocce spaziali rare. L'università ha oltre 20 anni di esperienza nella gestione di campioni delicati e nel superare i limiti dell'analisi scientifica. Nell’ambito della missione, il Canada tratterrà il 25% del campione, mentre il XNUMX% sarà disponibile per lo studio da parte del team della missione e il resto sarà archiviato dalla NASA per ricerche future.

Il contenitore contenente l'esemplare di Bennu verrà aperto in ottobre e i ricercatori sperano di iniziare a studiare il campione entro novembre. Questa entusiasmante missione offre un'opportunità unica per svelare i misteri del sistema solare primordiale e far luce sul nostro posto nell'universo.

