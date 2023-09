Le larve di Caddisfly costruiscono intricati rivestimenti rocciosi per protezione e sopravvivenza

Le tricotteri sono creature affascinanti che vivono nei torrenti e servono come cibo preferito per le trote. Questi insetti hanno un modo interessante di proteggere se stessi e le loro larve dai predatori e dalla corrente del ruscello. Costruiscono intricati involucri fatti di minuscole pietre trovate nel letto del torrente.

La fotografa Sheryl R. Garrison ha catturato una splendida immagine di un involucro di tricottero nel Parco nazionale dei laghi di Waterton in Alberta, Canada. L'involucro è stato costruito dalla larva del tricottero utilizzando seta e rocce provenienti dall'ambiente circostante. Serve come rifugio portatile fino alla pupa della larva.

Mentre studi recenti hanno mostrato prove di microplastiche in alcuni involucri, l’involucro catturato da Sheryl è emerso da un torrente di montagna nelle Montagne Rocciose. È stato costruito utilizzando una varietà di rocce, come argillite, calcare, dolomite e rocce ignee.

La struttura dell'involucro della tricottero è essenziale per la sopravvivenza dell'insetto acquatico. Le larve secernono una notevole colla detta “seta” da una ghiandola posta sotto il mento. Questa colla agisce come un nastro biadesivo, attaccando insieme le rocce per creare una casa di pietra protettiva sott'acqua.

Ciò che rende la seta dei tricotteri ancora più notevole è la sua capacità di aderire alle rocce anche sott'acqua. Gli scienziati sono incuriositi da questa proprietà unica e dalle potenziali applicazioni che potrebbe avere in vari campi, inclusa la medicina. Se i ricercatori riuscissero a imparare a imitare le proprietà della seta del tricottero, ciò potrebbe portare a progressi nella medicina umana.

La presenza di larve di tricotteri in un torrente è un segno positivo di un ecosistema sano e funzionante. Questi insetti servono come indicatori dell'equilibrio ecologico complessivo dell'habitat. Sheryl Garrison trova speranza nel torrente cristallino in cui ha catturato l'immagine, sottolineando l'importanza del mantenimento e della protezione di questi ambienti naturali.

In sintesi, le tricotteri utilizzano le loro abilità naturali per costruire involucri rocciosi utilizzando la seta per proteggere le loro larve fino alla pupa. Le proprietà uniche della seta della tricottero hanno attirato l'attenzione degli scienziati, che vedono potenziali applicazioni in vari campi. L'immagine catturata da Sheryl R. Garrison testimonia la bellezza e la resilienza di queste creature e degli ecosistemi in cui vivono.

Fonte:

– Foto della comunità EarthSky di Sheryl R. Garrison

– Parco nazionale dei laghi di Waterton, Alberta, Canada.

definizioni:

– Caddisflies: piccoli insetti simili a falene che vivono nei torrenti e servono come cibo per le trote.

– Involucri: rifugio protettivo costruito dalle larve delle tricotteri utilizzando seta e rocce.

– Microplastiche: minuscole particelle di plastica che si sono infiltrate nell’ambiente naturale.

– Pupa: Processo di trasformazione di una larva in un insetto adulto.

– Colla: sostanza appiccicosa secreta dalle larve delle tricotteri per tenere insieme le rocce.

– Seta: Sostanza prodotta dalle larve di tricottero che agisce come colla.