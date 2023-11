Il potenziale rivoluzionario della tecnologia di rilevamento del cancro ispirata alle farfalle

Nel campo della diagnostica medica, gli scienziati spesso si rivolgono alla natura per trarre ispirazione. Un esempio notevole di ciò si trova nelle capacità visive della farfalla, che ora hanno ispirato uno sviluppo rivoluzionario nella tecnologia di rilevamento del cancro. La capacità della farfalla Papilio xuthus di percepire la luce ultravioletta (UV), ben oltre le capacità umane, ha portato i ricercatori a sviluppare un sensore di imaging che ha il potenziale di rivoluzionare il modo in cui identifichiamo le cellule tumorali.

Al centro di questa innovazione c'è l'esclusivo sistema visivo della farfalla, in grado di rilevare uno spettro di colori, inclusa la luce UV. A differenza degli esseri umani, la cui visione è limitata a tre fotorecettori nello spettro del rosso, verde e blu, gli occhi della farfalla Papilio xuthus hanno sei o più classi di fotorecettori. Ciò consente loro di percepire colori aggiuntivi, come il viola e varie sfumature di UV.

Per imitare questa straordinaria capacità visiva, i ricercatori dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign, guidati dal professor Viktor Gruev e dal professor Shuming Nie, hanno utilizzato nanocristalli di perovskite (PNC) in tandem con la tecnologia del silicio per creare un sensore di imaging in grado di rilevare più regioni UV con alta precisione. I nanocristalli di perovskite, noti per le loro eccezionali proprietà di assorbimento ed emissione della luce, sono particolarmente abili nel rilevare le difficili lunghezze d’onda UV.

Incorporando nanocristalli di perovskite, il sensore può assorbire i fotoni UV e riemetterli nello spettro visibile, che viene poi catturato dai fotodiodi al silicio. Questa tecnologia innovativa consente la mappatura dettagliata delle firme UV, consentendo la distinzione tra cellule tumorali e cellule sane.

Le potenziali applicazioni di questo sensore sono vaste. Ad esempio, potrebbe aiutare i chirurghi a determinare la quantità precisa di tessuto da rimuovere durante l’escissione del tumore canceroso. Inoltre, la tecnologia apre possibilità per una migliore comprensione di altre specie che percepiscono la luce UV, fornendo informazioni sui loro comportamenti e sulle interazioni all’interno dei loro ecosistemi, compresi gli ambienti sottomarini.

Con la capacità di distinguere tra cellule cancerose e sane con una notevole sicurezza del 99%, questa tecnologia di imaging è promettente oltre le applicazioni legate alla salute. Offre un approccio nuovo ed entusiasmante a vari campi, tra cui la biologia, l'ecologia e altro ancora.

Fonte: progressi scientifici