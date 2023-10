Spiegare la luminosità delle giovani galassie all'alba cosmica

By

Gli scienziati che hanno studiato le prime immagini delle prime galassie dell'universo ottenute dal telescopio spaziale James Webb (JWST) sono rimasti sorpresi nello scoprire che apparivano troppo luminose, troppo massicce e troppo mature per la loro età. Questa scoperta ha portato a domande riguardanti il ​​modello standard della cosmologia. Tuttavia, nuove simulazioni condotte da un team di astrofisici della Northwestern University ora forniscono una spiegazione per la luminosità di queste giovani galassie.

Contrariamente alle ipotesi iniziali, le simulazioni suggeriscono che queste galassie non sono così massicce come apparivano inizialmente. Invece, le galassie meno massicce possono emettere un livello simile di luminosità attraverso esplosioni irregolari di formazione stellare. Questa scoperta non solo risolve il mistero dell’ingannevole massa delle galassie giovani, ma si allinea anche al modello standard della cosmologia.

Le simulazioni, che facevano parte del progetto Feedback of Relativistic Environments (FIRE), prevedevano la modellazione della formazione delle galassie subito dopo il Big Bang. Il team ha scoperto che le stelle si formano a raffiche, un concetto noto come “formazione stellare a raffica”. Si è scoperto che le galassie di piccola massa, in particolare, hanno questo modello alternato di formazione stellare.

Durante un'esplosione di formazione stellare, le stelle si formano rapidamente, seguite da un periodo di poche nuove formazioni stellari per milioni di anni, e poi da un'altra esplosione di formazione stellare. Questo ciclo è guidato dall’esplosione di supernovae, che espelle gas dal sistema solo nelle galassie di piccola massa. Nelle galassie più massicce, la gravità più forte impedisce l’espulsione del gas, portando a un tasso costante di formazione stellare.

Le simulazioni hanno anche rivelato che la formazione stellare bursty può spiegare la luminosità osservata delle galassie all’alba cosmica. Il numero di galassie luminose previste dalle simulazioni corrisponde al numero osservato dal JWST.

Queste scoperte gettano nuova luce sull’universo primordiale e sulla sua formazione. Prima del JWST, la conoscenza dell’alba cosmica era limitata e la maggior parte della comprensione era basata su speculazioni. Il JWST ha consentito agli scienziati di raccogliere solide prove osservative e studiare la fisica di questo antico periodo.

