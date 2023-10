Un nuovo studio rivela perché le giovani galassie appaiono ingannevolmente massicce

By

Un recente studio condotto dai fisici della Northwestern University ha fatto luce sul motivo per cui le galassie giovani sembrano essere più massicce del previsto. Lo studio ha utilizzato simulazioni computerizzate avanzate per modellare la formazione delle galassie poco dopo il Big Bang.

Precedenti osservazioni effettuate dal James Webb Space Telescope (JWST) avevano sconcertato gli scienziati, poiché le galassie giovani apparivano troppo luminose, massicce e sviluppate per la loro età. Era come se queste galassie fossero passate da bambine ad adulte nel giro di pochi anni.

Le nuove simulazioni condotte dal team della Northwestern suggeriscono che queste galassie potrebbero in realtà essere più piccole di quanto si pensasse in precedenza. I risultati mostrano che le galassie meno massicce possono ancora emettere esplosioni luminose di formazione stellare, che possono farle apparire molto più luminose di quanto la loro massa effettiva suggerirebbe.

Il ricercatore capo Guochao Sun ha spiegato che il fattore chiave è la capacità di un sistema di produrre una quantità sufficiente di luce in un breve periodo di tempo. Ciò può verificarsi perché il sistema è massiccio o perché può generare luce rapidamente. Se la formazione stellare avviene a raffiche, può emettere lampi di luce, portando alla comparsa di galassie molto luminose.

Lo studio fornisce anche preziose informazioni sull’alba cosmica, un periodo che segnò la formazione delle prime stelle e galassie dell’universo. Prima del lancio di JWST, si sapeva poco di questo periodo antico. Tuttavia, le osservazioni del telescopio hanno ampliato significativamente la nostra comprensione dell’alba cosmica.

Utilizzando algoritmi all’avanguardia e teoria astrofisica, i ricercatori sono stati in grado di modellare la formazione delle galassie ed esaminare l’energia, la massa, la quantità di moto e i componenti chimici coinvolti. Le loro simulazioni hanno rivelato che la formazione stellare a raffica, in cui le stelle si formano in schemi alternati, potrebbe spiegare l’eccezionale luminosità delle galassie all’alba cosmica.

I risultati mettono in discussione le ipotesi precedenti e forniscono una spiegazione plausibile per l’ingannevole massa delle giovani galassie. Utilizzando simulazioni al computer, il team è stato in grado di confermarlo senza introdurre alcuna incongruenza con la nostra attuale comprensione del cosmo.

Questo studio segna un importante passo avanti nella nostra comprensione della formazione delle galassie e dell’universo primordiale. Con i progressi nella tecnologia di osservazione, come il JWST, gli scienziati hanno maggiori capacità di esplorare i dettagli fisici delle antiche galassie e svelare ulteriormente i misteri dell’alba cosmica.

