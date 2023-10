Burquitlam Park District: ridefinire lo skyline della vita

Burquitlam Park District è un'entusiasmante e molto attesa comunità pianificata a Burquitlam. Situato all'angolo tra Como Lake Avenue e Clarke Road, questo complesso orientato al transito vanta splendide torri a molti piani che offrono una gamma di monolocali, residenze con una, due e tre camere da letto. Con prezzi a partire dalla metà di $ 400 e un deposito del 15%, questo progetto rappresenta un'eccellente opportunità di investimento sia per gli studenti SFU che per i professionisti che lavorano.

Progettato pensando alla comodità e alla vita lussuosa, il Burquitlam Park District offre una gamma di servizi per i suoi residenti. Con 40,000 piedi quadrati di spazio, i residenti possono usufruire di un simulatore di golf, sala karaoke, sauna, bagno turco, spazio yoga e parco privato. Lo sviluppo offre anche una sala giochi e una sala per feste, perfetta per intrattenere amici e familiari.

Le case open-concept del Burquitlam Park District offrono uno spazio abitativo moderno e arioso, ideale per famiglie, pensionati e investitori immobiliari. Ogni casa è realizzata meticolosamente da BAM Interior Design e presenta alti soffitti di nove piedi, pavimenti in laminato, lavatrici e asciugatrici e sistemi di riscaldamento e raffreddamento per un comfort tutto l'anno. Le unità con due e tre camere da letto vantano lussuosi dettagli della cucina, tra cui forni a parete, banconi in pietra di quarzo e alzatina in gres porcellanato di ispirazione europea.

Uno dei punti salienti del Burquitlam Park District è la sua accessibilità. L'Evergreen Extension, situata proprio fuori dal complesso, garantisce un trasporto senza interruzioni tra le principali città, mentre il vicino accesso alle autostrade consente ai residenti di raggiungere Metrotown e il centro di Vancouver in meno di 30 minuti. Anche la stazione Burquitlam SkyTrain è adiacente e offre viaggi facili tra Coquitlam e Burnaby.

Oltre alla sua comoda posizione, il Burquitlam Park District è circondato da una vasta gamma di opzioni culinarie, di intrattenimento e di shopping. I residenti possono usufruire di bar, ristoranti barbecue coreani, centri commerciali, mercati e boutique nelle immediate vicinanze. La comunità offre anche un'atmosfera vivace con una varietà di negozi, rivenditori, bistrot, asili nido, Bettie Allard YMCA, negozi di alimentari e strutture sanitarie.

Per coloro che cercano attività all'aria aperta, il Burquitlam Park District offre accesso immediato a siti ricreativi naturali tra cui il Mountain View Park e il Como Lake Park. I residenti possono anche esplorare le vicine aree protette e le piste ciclabili, che collegano Lea e Como Lake Avenue.

Supportato dal rispettabile costruttore Intergulf Development Group, con oltre 40 anni di esperienza, Burquitlam Park District offre l'opportunità di possedere una proprietà nel fiorente centro della città di Burquitlam. Con la sua posizione privilegiata, servizi eccezionali e prezzi ragionevoli, Burquitlam Park District presenta alcuni dei migliori valori disponibili a Metro Vancouver.

Per rimanere aggiornato sul Burquitlam Park District e ricevere importanti informazioni sul progetto, visitare il sito web del Burquitlam Park District per registrarsi per gli aggiornamenti.

Fonte: all'articolo di origine non è stato fornito alcun URL.