Un bacino idrico appena scoperto solleva preoccupazioni per un megaquake

Gli scienziati hanno recentemente fatto una scoperta significativa di un enorme specchio d'acqua sotto il fondo dell'oceano nella zona di subduzione di Hikurangi, al largo della costa di Gisborne/Tairāwhiti. Questa regione è nota per l’alto rischio che si verifichi un terremoto mega 9 entro i prossimi 50 anni. La nuova scoperta, svelata in uno studio recentemente pubblicato, fa parte di un progetto di ricerca internazionale volto a raccogliere maggiori informazioni sulla fossa di Hikurangi.

La zona di subduzione di Hikurangi è il luogo in cui due placche tettoniche si scontrano, creando un'enorme pressione che potrebbe potenzialmente innescare un grande terremoto e il successivo tsunami. Secondo il dottor Graham Leonard, esperto di rischi naturali della GNS, questa zona particolare è la causa delle sue “notti insonni”. Gli scienziati stimano che vi sia una probabilità del 26% che si verifichi un megaterremoto in quest’area entro i prossimi 50 anni.

GNS ha condotto modelli che suggeriscono che un terremoto di magnitudo 8.9 nella zona di subduzione di Hikurangi potrebbe generare uno tsunami con onde alte fino a 20 metri lungo parti della costa della Nuova Zelanda. Ciò lascia solo 13 minuti ai residenti per evacuare in sicurezza.

La scoperta dello specchio d'acqua sotto il fondale oceanico è allo studio per capire come la sua pressione potrebbe contribuire a un fenomeno chiamato terremoti a scorrimento lento. Gli eventi di scivolamento lento si verificano nell’arco di settimane o mesi e alla fine possono portare a un megaterremoto. L'autore principale Andrew Gase della Western Washington University sottolinea che, sebbene i ricercatori non possano comprendere appieno l'impatto sulla linea di faglia, hanno osservato una quantità di acqua molto più elevata del normale. Gase richiede perforazioni più profonde per determinare se l’acqua influisce sulla pressione attorno alla faglia, poiché queste informazioni potrebbero fornire preziose informazioni per prevedere grandi terremoti con maggiore precisione.

La zona di subduzione di Hikurangi si trova all'interno di una vasta provincia vulcanica creata milioni di anni fa quando un enorme pennacchio di lava fece breccia nella superficie terrestre nell'Oceano Pacifico. Questa eruzione vulcanica, uno dei più grandi eventi conosciuti sulla Terra, ha lasciato un'eredità geologica duratura nella regione.

Se da un lato la scoperta del serbatoio d’acqua apporta una nuova comprensione delle complesse dinamiche della zona di subduzione di Hikurangi, dall’altro sottolinea anche l’importanza della continua ricerca sulla previsione e preparazione ai terremoti. Con queste nuove conoscenze, gli scienziati possono impegnarsi a migliorare i sistemi di allarme rapido e garantire la sicurezza delle comunità costiere vulnerabili.

Definizioni:

– Zona di subduzione: un confine tettonico in cui convergono due placche litosferiche, con una placca che scivola sotto l’altra.

– Megaquake: un terremoto di magnitudo 9.0 o superiore.

– Tsunami: una serie di onde oceaniche innescate dall’attività sismica sotto il fondale oceanico.

– Terremoto a scorrimento lento: un terremoto che si verifica per un periodo prolungato, in genere settimane o mesi, a differenza dei terremoti rapidi convenzionali.

Fonte:

– L'articolo di origine