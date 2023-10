I bombi usano una strategia intelligente per combattere i calabroni asiatici, secondo uno studio

Un nuovo studio condotto da scienziati dell’Università di Exeter ha rivelato che i bombi hanno sviluppato un metodo efficace per difendersi dai calabroni asiatici. I ricercatori hanno scoperto che quando vengono attaccati, i bombi dalla coda color cuoio cadono a terra, facendo perdere la presa ai calabroni e dando alle api l'opportunità di reagire. I bombi alzano la puntura e combattono con il calabrone finché non si arrende o lo rimuovono con successo. Lo studio ha osservato oltre 120 attacchi di questo tipo e ha scoperto che i bombi riuscivano ogni volta a respingere i calabroni.

Secondo Thomas O'Shea-Wheller, ricercatore dell'Università di Exeter, questa risposta difensiva di cadere a terra sembra avere più successo dei metodi utilizzati dalle api mellifere, che spesso lottano per scappare una volta afferrate in aria. Tuttavia, nonostante i combattimenti strategici dei calabroni, le colonie nelle aree con un elevato numero di calabroni asiatici hanno mostrato tassi di crescita ridotti, indicando che i calabroni hanno ancora un impatto negativo.

I calabroni asiatici sono specie invasive che causano il caos in Europa e rappresentano una minaccia per le popolazioni di api nel Regno Unito. Questi calabroni predano una varietà di insetti, comprese le api mellifere, ma il loro impatto su altri impollinatori, come i bombi, non è ben compreso. Lo studio fa luce sulle loro interazioni con i bombi, rivelando la sorprendente scoperta che i calabroni non hanno avuto successo nei loro attacchi ai bombi.

Il gruppo di ricerca ha collocato colonie di calabroni allevati a fini commerciali in diverse località della Spagna con diverse densità di calabroni asiatici. Tuttavia, non è ancora chiaro il motivo per cui le colonie nelle aree con densità di calabroni più elevate abbiano registrato una crescita più lenta.

Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno l’impatto dei calabroni asiatici sulle popolazioni di calabroni. Lo studio è stato finanziato dal Consiglio di ricerca sulle biotecnologie e le scienze biologiche (BBSRC) e dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

Fonte:

– Università di Exeter

- Notizie della BBC