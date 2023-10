I bombi usano la strategia "Stop, Drop e Roll" per difendersi dai calabroni asiatici

I bombi hanno sviluppato un intelligente meccanismo di difesa contro i calabroni asiatici adottando la tecnica “stop, drop e roll” utilizzata dai vigili del fuoco. I ricercatori hanno condotto uno studio posizionando colonie di api in aree note per avere popolazioni di calabroni e utilizzando telecamere per osservare eventuali attacchi. Il team ha filmato 120 imboscate in 12 diverse colonie spagnole e ha scoperto che quando un calabrone attaccava, i bombi smettevano immediatamente di volare e cadevano a terra prima di rotolare sulla schiena e alzare il pungiglione per autodifesa.

L'impatto della caduta di solito faceva sì che il calabrone perdesse la presa sull'ape, permettendole di scappare. Tuttavia, se il calabrone riusciva a mantenere la presa, ne seguiva una lotta mentre l'ape rotolava sulla schiena e spingeva via il calabrone usando il pungiglione. I ricercatori hanno scoperto che questa strategia era efficace al 100% nel respingere gli attacchi dei calabroni.

Nonostante il successo di questo meccanismo di difesa, gli alveari di bombi nelle aree con calabroni hanno avuto meno successo e sono cresciuti a un ritmo più lento rispetto agli alveari nelle aree prive di calabroni. La ragione esatta di ciò rimane sconosciuta, ma i ricercatori sospettano che la presenza di calabroni possa avere un impatto negativo sulle colonie di calabroni.

I calabroni asiatici sono noti per il loro comportamento predatorio e utilizzano una tecnica chiamata “hawking” per attaccare e uccidere varie specie di insetti, comprese le api mellifere. Tuttavia, i bombi si sono rivelati più difficili da domare utilizzando questo metodo. Sebbene i calabroni abbiano tentato di attaccare i bombi allo stesso modo, le osservazioni fatte durante lo studio non hanno avuto alcun successo.

La difesa dagli attacchi dei calabroni è energeticamente costosa per i bombi, soprattutto quando l’abbondanza di calabroni è elevata. I calabroni competono con le api per il nettare dei fiori e le molestano costantemente nelle macchie fiorite con attacchi frequenti. Questa competizione per le risorse e il rischio di predazione possono avere impatti significativi sulle popolazioni di bombi.

I risultati di questo studio forniscono preziose informazioni sulle strategie difensive dei bombi contro i calabroni asiatici. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista Communications Biology.

– Studio: Biologia delle comunicazioni