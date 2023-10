Le inaspettate abilità di combattimento del calabrone dalla coda buffa contro i calabroni asiatici

By

Un nuovo studio condotto da ricercatori dell’Università di Exeter ha rivelato che il calabrone dalla coda buffa possiede un metodo unico ed efficace per difendersi dai calabroni asiatici. I calabroni asiatici rappresentano un problema globale, poiché invadono più continenti e causano il caos negli ecosistemi predando gli insetti, compresi importanti impollinatori come le api. Il calabrone dalla coda buffa, una specie comune in Europa, è uno dei loro bersagli.

I ricercatori hanno osservato colonie di calabroni dalla coda color cuoio collocate in varie località della Spagna, con la presenza di calabroni asiatici. Attraverso sistemi di monitoraggio automatizzati con telecamere, il team ha registrato oltre 120 attacchi di calabroni ai bombi. Sorprendentemente, in ogni incontro, i bombi hanno combattuto con successo i calabroni usando la tattica intelligente di cadere a terra quando attaccati. Ciò ha fatto sì che i calabroni perdessero la presa o cadessero, dando ai bombi l'opportunità di impegnarsi in un incontro di lotta finché i calabroni alla fine si arrendevano e se ne andavano.

Il successo dei bombi nel difendersi è considerato una “coincidenza evoluzionistica” poiché le due specie non si sono evolute insieme. Era inaspettato che i bombi avessero una resistenza naturale ai calabroni asiatici. Tuttavia, nonostante le loro abilità di combattimento, la presenza dei calabroni asiatici ha ancora un impatto negativo sui calabroni dalla coda buffa. I ricercatori hanno scoperto che le colonie nelle aree con maggiore densità di calabroni avevano tassi di crescita più lenti.

Il motivo di questo impatto è ancora incerto, ma è probabile che i calabroni limitino il successo della colonia. La difesa dagli attacchi dei calabroni è energeticamente costosa per i bombi e, quando l'abbondanza di calabroni è elevata, può influire in modo significativo sulla loro attività di foraggiamento. La persistenza dei calabroni e il comportamento predatorio generalista rendono gli attacchi utili per loro, nonostante l'alto tasso di fallimento, poiché occasionalmente riescono a catturare e uccidere la loro preda.

Nel complesso, anche se il calabrone dalla coda buffa ha sviluppato un’impressionante strategia di difesa contro i calabroni asiatici, deve ancora affrontare sfide nelle aree ad alta densità di calabroni. Questo studio evidenzia le complesse dinamiche tra le diverse specie negli ecosistemi e l’importanza di comprendere le loro interazioni per gli sforzi di conservazione.

Fonte:

– Biologia delle comunicazioni