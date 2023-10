Strategia difensiva dei bombi contro i calabroni asiatici

È stato scoperto che i bombi hanno un'affascinante strategia difensiva contro i calabroni asiatici. Quando vengono attaccati, i calabroni cadono a terra, facendo perdere la presa ai calabroni o iniziando una lotta. I ricercatori dell'Università di Exeter hanno osservato oltre 120 attacchi di questo tipo e sono rimasti stupiti nel constatare che ogni volta i calabroni hanno combattuto con successo i calabroni. Tuttavia, nonostante il loro successo difensivo, le colonie di calabroni nelle aree con un numero elevato di calabroni asiatici avevano tassi di crescita ridotti.

I calabroni asiatici, noti anche come calabroni dalle zampe gialle, sono diventati invasivi in ​​molte parti dell'Europa e dell'Asia e sono stati recentemente avvistati per la prima volta negli Stati Uniti. Gli avvistamenti di calabroni asiatici hanno raggiunto livelli record nel Regno Unito e nell’Europa continentale, sollevando preoccupazioni per gli impollinatori e stimolando gli sforzi per controllarne la popolazione.

Si sa poco sull’impatto dei calabroni asiatici su altri impollinatori, compresi i calabroni. I ricercatori hanno scoperto che i calabroni asiatici predano i calabroni, ma i loro attacchi agli ingressi delle colonie non hanno avuto successo nelle loro osservazioni. Tuttavia, la presenza dei calabroni asiatici ha ancora influito negativamente sulle colonie di calabroni. I calabroni consumano il nettare dei fiori, competendo direttamente con le api per il cibo e molestandole costantemente con attacchi alle macchie fiorite.

La risposta difensiva dei calabroni che cadono a terra sembra essere più efficace delle strategie difensive delle api mellifere di fronte ai calabroni asiatici. I bombi, a differenza delle api mellifere, non si sono evoluti insieme ai calabroni asiatici, quindi questa strategia difensiva potrebbe essere una “coincidenza evolutiva”.

Lo studio condotto dall’Università di Exeter, insieme a ricercatori dell’Università di Vigo e dell’Università di Santiago de Compostela, ha analizzato l’impatto dei calabroni asiatici sulle colonie di calabroni in Spagna. I risultati forniscono preziose informazioni sulla dinamica tra calabroni e calabroni asiatici, evidenziando la necessità di ulteriori ricerche e sforzi di conservazione per proteggere gli impollinatori dalle specie invasive.

Fonte: Università di Exeter

