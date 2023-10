Gli astronauti possono guidare sulla polvere lunare fusa per superare le sfide

Quando gli astronauti torneranno sulla Luna, dovranno affrontare numerose sfide, tra cui le radiazioni, le fluttuazioni di temperatura e la pericolosa polvere lunare. Per affrontare il problema dell'attraversamento della superficie lunare, l'Agenzia spaziale europea (ESA) sta esplorando l'idea di utilizzare laser ad alta energia per sciogliere la polvere e creare superfici di guida solide.

La missione Apollo 11 dovette affrontare incertezze sulla profondità e sulla quantità di polvere lunare, che comportava il rischio di affondamento durante l'atterraggio. Anche se le sonde di rilevamento della polvere del lander hanno impedito qualsiasi incidente di affondamento, la polvere ha comunque causato problemi per l’esplorazione a breve termine della superficie lunare. Pertanto, per le missioni future, trovare una soluzione alla polvere sottile e aderente è fondamentale.

Sciogliendo la polvere sul posto, l'ESA mira a creare superfici di guida più resistenti in grado di resistere al duro ambiente lunare. I modelli della NASA mostrano che l’atterraggio di veicoli spaziali più grandi potrebbe sollevare quantità significative di polvere, danneggiando potenzialmente le superfici dei lander. Pertanto, la capacità di sciogliere la polvere e formare superfici solide potrebbe prevenire questi problemi.

Il programma PAVER (paving the road for large area sintering of regolith) dell'ESA ha studiato il potenziale di questo approccio. Nei test controllati utilizzando la regolite lunare simulata, è stato utilizzato un laser a CO12 da 2 kilowatt per sciogliere la polvere, ottenendo una superficie liscia e vetrosa che potrebbe fungere da strade, aree di atterraggio e zone operative sulla Luna.

L'uso di laser ad alta energia per sciogliere la sabbia terrestre per superfici solide fu proposto nel 1933 ma mai implementato. Tuttavia, sulla Luna, lo sviluppo delle risorse in situ è ​​fondamentale, rendendo il concetto più fattibile. Invece di portare un laser ad anidride carbonica sulla Luna, l’ESA suggerisce che la luce solare lunare potrebbe essere concentrata utilizzando una lente di Fresnel compatta per ottenere una fusione equivalente.

Il recente articolo che descrive in dettaglio i risultati di PAVER evidenzia la disponibilità diretta di energia solare e regolite lunare sulla Luna, rendendo la sinterizzazione o la fusione della regolite un approccio praticabile. I campioni creati nello studio hanno mostrato resistenze a compressione diverse, comprese tra 56.19 e 216.29 MPa, con una media di 93.97 MPa.

Questa ricerca amplia il lavoro precedente sull’utilizzo delle risorse in situ, dimostrando il potenziale dell’utilizzo della regolite lunare fusa per costruire infrastrutture sulla Luna. Con un ulteriore sviluppo, guidare sulla polvere lunare sciolta potrebbe diventare una realtà, fornendo un trasporto affidabile e duraturo per i futuri esploratori lunari.

Fonte:

– Nature Scientific Reports: “Produzione tramite fusione laser di grandi elementi di simulante di regolite lunare per la pavimentazione sulla Luna” di Juan-Carlos Ginés-Palomares