L’ascesa della produzione fuori dal pianeta: una nuova frontiera per i giganti della tecnologia

Le startup e le grandi aziende tecnologiche sono sempre più focalizzate sul concetto di produzione fuori dal pianeta, che prevede la produzione di beni e la conduzione di ricerche nello spazio. Mentre miliardari come Jeff Bezos e Richard Branson sono stati i volti pubblici della nuova corsa allo spazio, dietro le quinte le aziende stanno esplorando le possibilità di costruire parti di computer, raccogliere cellule staminali e produrre farmaci nello spazio.

Uno dei principali vantaggi della produzione nello spazio sono le condizioni uniche che offre. La mancanza di gravità, le basse temperature e il vuoto quasi perfetto possono portare a prodotti di qualità superiore, in particolare in settori come quello farmaceutico e tecnologico. Ad esempio, si è scoperto che i cristalli cresciuti in ambienti a gravità zero sono più piccoli e più uniformi, rendendoli ideali per la produzione di farmaci come Keytruda della Merck.

La NASA e altre agenzie governative collaborano con partner commerciali dal 2016 per consentire la produzione fuori dalla Terra. L’obiettivo è sviluppare un’economia a orbita terrestre bassa che rafforzi la leadership degli Stati Uniti nel mondo tecnologico. Tuttavia, le sfide rimangono, come dimostrato dal caso di Varda Space Industries. I tentativi della startup di creare una “fabbrica di farmaci spaziali” in orbita sono stati fermati dalla Federal Aviation Administration e dall'aeronautica americana, che hanno negato la loro richiesta di tornare sulla Terra.

Nonostante questi ostacoli, si prevede che la domanda di produzione in orbita aumenterà man mano che sempre più navette di proprietà privata entreranno nello spazio. Con la dismissione della Stazione Spaziale Internazionale prevista per il 2031, la NASA prevede di affittare spazio su veicoli commerciali, risparmiando miliardi di dollari. Man mano che i costi per andare nello spazio diminuiscono e vengono create più strutture di ricerca, le opportunità per le fabbriche fuori dal pianeta aumenteranno.

L’aumento della produzione fuori dal pianeta ha il potenziale per rivoluzionare vari settori. Utilizzando le condizioni uniche dello spazio, le aziende possono sviluppare e produrre prodotti di qualità superiore ed esplorare nuove possibilità scientifiche. Sebbene permangano sfide in termini di normative e infrastrutture, il futuro della produzione nello spazio appare promettente.

