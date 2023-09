Aziende tecnologiche che esplorano la possibilità di produrre nello spazio

By

Le aziende tecnologiche sono sempre più interessate al potenziale della produzione di prodotti nello spazio. Startup e aziende affermate stanno conducendo ricerche ed esperimenti per determinare se le condizioni di gravità zero possono migliorare processi come la costruzione di parti di computer, la raccolta di cellule staminali e la produzione di prodotti farmaceutici.

La NASA ha concesso una sovvenzione di 2 milioni di dollari agli scienziati che studiano la produzione di cellule staminali e terapie geniche nello spazio. Le partnership tra la società di difesa Northrop Grumman e le startup stanno esplorando anche la produzione di semiconduttori nello spazio. Gli esperti prevedono che entro la fine del decennio i prodotti conterranno elementi fabbricati sulla Terra.

Il concetto di “produzione fuori dal pianeta” offre numerosi vantaggi. Jeff Bezos ha descritto come le industrie manifatturiere pesanti e quelle che inquinano l’aria potrebbero operare lontano dalla Terra. Alcune condizioni nello spazio, come la mancanza di gravità, le basse temperature e il vuoto quasi perfetto, possono portare a una migliore qualità nella produzione di alcuni ingredienti come i cristalli.

Le aziende farmaceutiche sono particolarmente interessate al potenziale della produzione di farmaci nello spazio. Merck collabora con la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) per produrre proteine ​​a gravità zero e si è scoperto che i cristalli coltivati ​​per la produzione del farmaco oncologico Keytruda di Merck sono più piccoli e più uniformi di quelli coltivati ​​sulla Terra. Bristol Myers Squibb sta esplorando l’uso di risorse extra-planetarie per migliorare lo stoccaggio dei farmaci.

La NASA collabora con partner commerciali dal 2016 per consentire la produzione fuori dalla Terra. L’obiettivo è sviluppare un’economia “in orbita terrestre bassa” (Leone) per rafforzare la posizione degli Stati Uniti nel settore tecnologico. Tuttavia, è probabile che la transizione verso la produzione nello spazio si trovi ad affrontare delle sfide.

A luglio, la startup Varda Space Industries ha lanciato una capsula nell'orbita terrestre con l'intenzione di far crescere autonomamente cristalli del farmaco ritonavir, usato per curare l'HIV. Sebbene si stiano facendo progressi, c’è ancora molto da imparare e sviluppare prima che la produzione nello spazio diventi una realtà diffusa.

