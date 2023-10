Il campione di asteroide Bennu della NASA indica potenziali elementi costitutivi della vita sulla Terra

By

Il campione di asteroide Bennu della NASA indica un alto contenuto di carbonio e acqua, suggerendo potenziali elementi costitutivi della vita sulla Terra. Questa scoperta, parte della missione OSIRIS-REx, sarà studiata per anni, offrendo approfondimenti sul sistema solare e sulle origini della vita.

L’analisi iniziale del materiale dell’asteroide ha già mostrato abbondanti quantità di carbonio e acqua. Sono necessarie ulteriori analisi per comprendere la natura dei composti del carbonio trovati. Il team di cura della NASA ha trascorso 10 giorni a smontare attentamente l'hardware di restituzione del campione per dare un'occhiata al campione sfuso all'interno. Gli scienziati hanno eseguito analisi “rapide” del materiale iniziale, tra cui imaging, misurazioni a infrarossi, diffrazione di raggi X, analisi di elementi chimici e modellazione computerizzata 3D.

Questa scoperta è significativa per svelare i misteri della nostra eredità cosmica. Con ogni rivelazione di Bennu, ci avviciniamo alla comprensione delle origini del nostro sistema solare e del potenziale per l'inizio della vita. Lo studio del campione di asteroide continuerà per i prossimi due anni, fornendo preziose informazioni sul nostro vicinato celeste.

