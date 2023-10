È necessario un nuovo rimorchiatore spaziale per far uscire dall'orbita in sicurezza la Stazione Spaziale Internazionale

L'Aerospace Safety Advisory Panel (ASAP) della NASA ha sottolineato l'importanza fondamentale di deorbitare in sicurezza la Stazione Spaziale Internazionale (ISS) dopo il suo ritiro nel 2030. Hanno avvertito di potenziali conseguenze catastrofiche se il veicolo spaziale dovesse rientrare nell'atmosfera terrestre in modo incontrollabile.

La presidentessa dell'ASAP Patricia Sanders ha sottolineato l'urgenza durante un recente briefing, affermando che consentire alla ISS di deorbitare in modo incontrollato rappresenterebbe un pericolo estremo per le aree popolate. Riconoscendo il rischio, ASAP ha raccomandato lo sviluppo di un rimorchiatore spaziale, essenziale per la deorbitazione sicura della ISS.

Per garantire che la ISS possa rientrare in sicurezza nell'atmosfera terrestre e bruciare, la NASA ha proposto il concetto di un rimorchiatore spaziale per abbassare l'orbita della stazione spaziale. L'agenzia spaziale è alla ricerca di un nuovo progetto di veicolo spaziale o di una modifica a un veicolo spaziale esistente che possa eseguire con successo l'incendio critico di deorbita durante il suo viaggio inaugurale e possedere capacità di ridondanza e recupero di anomalie.

Sebbene la NASA abbia inizialmente suggerito di utilizzare la navicella spaziale cargo russa Progress per deorbitare la ISS, non è ancora chiaro se questa opzione sia ancora praticabile. Nell’ambito della richiesta di budget 2024 proposta dalla NASA, sono stati stanziati 180 milioni di dollari per lo sviluppo del rimorchiatore spaziale. L'agenzia spaziale ha anche invitato proposte di società spaziali private negli Stati Uniti per contribuire alla progettazione.

Tuttavia, i potenziali tagli al bilancio derivanti dalla legge sulla responsabilità fiscale firmata a giugno potrebbero influenzare i piani per la deorbita del rimorchiatore spaziale. Sanders ha riconosciuto che la NASA dovrà affrontare scelte difficili se i finanziamenti verranno ridotti, ma ha sottolineato che il veicolo per la deorbita è una delle poche aree che non può essere compromessa.

Garantire la deorbita sicura della ISS è fondamentale date le sue enormi dimensioni, che misurano 357 metri (108 piedi), equivalenti alle dimensioni di un campo da calcio. Se lasciato fuori orbita in modo incontrollabile, il rischio di cadere su aree densamente popolate sottostanti sarebbe significativo.

La storia ha mostrato i potenziali pericoli derivanti dai rientri incontrollati. Nel 1979, la stazione spaziale Skylab degli Stati Uniti atterrò parzialmente su aree popolate dell'Australia durante una discesa incontrollata. Allo stesso modo, nel 1991, la stazione spaziale Salyut 7 dell’Unione Sovietica si disintegrò sopra l’Argentina durante una caduta incontrollata. Fortunatamente, in questi incidenti non si sono verificati feriti, ma servono a ricordare il potenziale danno che potrebbe derivare se la ISS non venisse deorbitata in modo sicuro.

##FAQ

Cos’è la Stazione Spaziale Internazionale (ISS)?

La ISS è una stazione spaziale abitabile che funge da laboratorio per la ricerca scientifica, la cooperazione internazionale e lo sviluppo tecnologico nello spazio.

Cos'è un rimorchiatore spaziale?

Un rimorchiatore spaziale è un veicolo spaziale progettato per fornire propulsione e altre capacità necessarie per manovrare e riposizionare altri oggetti spaziali, come la ISS, in orbita.

Perché è importante deorbitare in sicurezza la ISS?

La deorbitazione sicura della ISS è fondamentale per evitare il rientro incontrollato e potenziali pericoli per le aree popolate. Le grandi dimensioni della ISS comportano rischi significativi se dovesse rientrare nell'atmosfera terrestre in modo incontrollabile.

Quali sono i rischi se non si deorbita la ISS in sicurezza?

Se la ISS dovesse rientrare nell'atmosfera terrestre in modo incontrollabile, potrebbe potenzialmente causare danni catastrofici se cadesse su aree densamente popolate.

Quali sono gli esempi storici di rientri incontrollati?

Gli esempi includono la stazione spaziale Skylab degli Stati Uniti nel 1979, che provocò l'atterraggio di frammenti su aree popolate dell'Australia occidentale, e la stazione spaziale Salyut 7 dell'Unione Sovietica nel 1991, che si distrusse sopra l'Argentina. Fortunatamente non si sono verificati feriti in questi incidenti, ma evidenziano i potenziali pericoli.