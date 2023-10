I bombi usano una strategia scioccante per sconfiggere i calabroni asiatici

I ricercatori dell'Università di Exeter hanno scoperto un sorprendente meccanismo di difesa utilizzato dai calabroni dalla coda buffa quando vengono attaccati dai calabroni asiatici. Invece di tentare di avere la meglio sui calabroni più veloci e agili, i calabroni cadono dall'aria come un mattone, trascinando giù il calabrone con sé. La forza dell'impatto al suolo è sufficiente a far perdere la presa al calabrone o a dare al calabrone l'opportunità di reagire con il suo pungiglione.

Gli scienziati hanno osservato questo comportamento mentre conducevano ricerche sul campo in Galizia, in Spagna. Thomas O'Shea-Wheller dell'Environment and Sustainability Institute di Exeter ha spiegato che i bombi non sono noti per il loro volo aggraziato e, se smettono di volare, cadono a terra. I ricercatori non si aspettavano questa strategia di difesa da parte dei bombi, ma sono rimasti colpiti dalla sua efficacia.

I bombi dalla coda buffa nidificano sottoterra, il che potrebbe spiegare perché si sentono più sicuri nel dirigersi a terra quando vengono attaccati. Questa tattica drop-and-pound si rivela molto efficace nel scoraggiare i calabroni asiatici. Al contrario, altri insetti, come le api mellifere, spesso diventano vittime degli attacchi dei calabroni asiatici.

Mentre i bombi combattevano con successo i calabroni all’ingresso delle colonie, i ricercatori hanno notato che le colonie nelle aree con un numero elevato di calabroni asiatici presentavano tassi di crescita ridotti. È noto che i calabroni asiatici predano i bombi, il che potrebbe spiegare l’impatto negativo sulle colonie di bombi.

Lo studio, pubblicato su Communications Biology, fa luce sulle straordinarie strategie che gli animali impiegano per proteggersi dai predatori. Nel regno animale, la sopravvivenza spesso dipende da tattiche creative che consentono loro di evitare di diventare un pasto.

Fonte:

Bombi: quando sono attaccati, i bombi cadono dal cielo "come un mattone" e fanno fuori i calabroni asiatici. Università di Exeter. https://www.eurekalert.org/pub_releases/2021-02/uoe-bwu022221.php

Cinque animali che hanno sviluppato tattiche straordinarie per evitare di diventare una cena. Il guardiano. https://www.theguardian.com/science/2021/mar/02/five-animals-that-have-evolved-extraordinary-tactics-to-avoid-becoming-dinner