Una perdita di liquido refrigerante sulla Stazione Spaziale Internazionale interrompe la passeggiata spaziale dei cosmonauti russi

By

La Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha subito un piccolo inconveniente durante una passeggiata spaziale dei cosmonauti russi Oleg Kononenko e Nikolai Chub. Mentre stavano ispezionando una perdita su un radiatore di riserva sul modulo di laboratorio russo Nauka, una bolla di refrigerante è fuoriuscita inaspettatamente, suscitando preoccupazioni sulla loro sicurezza. Ai cosmonauti fu ordinato di lasciare immediatamente l'area, anche se in seguito fu accertato che il liquido refrigerante non era entrato in contatto con le loro tute.

Per garantire la sicurezza dei cosmonauti e prevenire l'introduzione di contaminanti nell'ambiente della ISS, i due astronauti hanno pulito le tute e gli strumenti prima di rientrare nella stazione. Inoltre, l’agenzia spaziale ha implementato ulteriori misure di filtraggio all’interno della ISS per eliminare eventuali tracce rimanenti del liquido refrigerante.

Questo incidente ha segnato la terza volta che si è verificata una perdita di refrigerante dall'hardware russo collegato alla ISS. Precedenti perdite erano state osservate in un veicolo spaziale Soyuz nel dicembre 2022 e in un mercantile russo Progress 82 a febbraio, entrambe inizialmente attribuite a impatti esterni. Tuttavia, il ripetersi di tali incidenti solleva dubbi sull’integrità dell’hardware stesso.

Nonostante la perdita di liquido refrigerante, la NASA sostiene che le operazioni a bordo della ISS continuano normalmente. La passeggiata spaziale ritardata verrà riprogrammata e gli astronauti della NASA dovrebbero ancora avventurarsi fuori dalla stazione nel prossimo futuro.

FAQ:

D: Cosa ha causato l'interruzione durante la passeggiata spaziale dei cosmonauti russi?

R: Una bolla di refrigerante è fuoriuscita da un radiatore di riserva sul modulo da laboratorio Nauka.

D: Il liquido refrigerante è entrato in contatto con le tute dei cosmonauti?

R: No, è stato confermato che il liquido refrigerante non ha raggiunto le tute.

D: Come è stata garantita la sicurezza dei cosmonauti?

R: I cosmonauti hanno pulito le loro tute e i loro strumenti per eliminare ogni traccia di liquido refrigerante prima di rientrare nella ISS.

D: Si sono verificate precedenti perdite di refrigerante sulla ISS?

R: Sì, si sono verificati due incidenti precedenti che hanno coinvolto hardware russo collegato alla ISS.

D: Ci sono dubbi sull'integrità dell'hardware a seguito di questi incidenti?

R: Il ripetersi di perdite di refrigerante solleva dubbi sull'integrità dell'hardware.