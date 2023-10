La perdita di liquido di raffreddamento della Stazione Spaziale solleva domande sull'hardware russo

Un recente incidente che ha coinvolto una perdita di liquido refrigerante da un radiatore collegato alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) ha evidenziato preoccupazioni sull’integrità dell’hardware russo. Durante una passeggiata spaziale dei cosmonauti russi Oleg Kononenko e Nikolai Chub, una bolla di liquido refrigerante fuoriuscì da un radiatore di riserva sul modulo di laboratorio russo Nauka. Sebbene i cosmonauti non fossero in pericolo immediato, fu loro detto di lasciare l'area per motivi di sicurezza.

La perdita di liquido refrigerante è l'ultimo di una serie di incidenti che coinvolgono hardware russo collegato alla ISS. Secondo i funzionari russi, nel 2022, una navicella spaziale Soyuz attraccata alla stazione ha subito una perdita causata da un impatto di micrometeoriti. Poco dopo, anche una nave mercantile russa Progress ha iniziato a perdere liquido refrigerante, ancora una volta attribuito a un impatto esterno. Ora, con il terzo incidente, vengono sollevati interrogativi sull’affidabilità delle attrezzature russe.

Nonostante queste preoccupazioni, la NASA sostiene che le operazioni sulla ISS continuano come al solito. Le passeggiate spaziali ritardate sono state riprogrammate e gli astronauti della NASA dovrebbero ancora avventurarsi fuori dalla stazione spaziale. L'incidente ha richiesto un ulteriore esame dell'hardware, ma non è stata apportata alcuna modifica immediata alle operazioni.

Il radiatore che perde sul modulo Nauka è stato aggiunto alla ISS nel 2010 durante una passeggiata spaziale di Roscosmos. Il modulo stesso è entrato a far parte della ISS nel luglio 2021, ampliando le sue capacità. La perdita del radiatore di riserva non ha causato alcuna interruzione delle operazioni della ISS, poiché il radiatore principale funzionava ancora correttamente.

Mentre continuano le indagini sulla perdita di liquido refrigerante, gli ingegneri stanno esaminando i dati per determinare la causa dell'incidente. Resta da vedere quali misure verranno adottate per affrontare i problemi di fondo e garantire la sicurezza continua della stazione spaziale e del suo equipaggio.

Domande frequenti

D: Cosa ha causato la perdita di liquido refrigerante sulla Stazione Spaziale Internazionale?



R: Durante una passeggiata spaziale, una bolla di refrigerante fuoriesce da un radiatore di riserva sul modulo di laboratorio russo Nauka.

D: I cosmonauti erano in pericolo immediato?



R: I cosmonauti non erano in pericolo immediato, ma è stato loro detto di lasciare l'area per il bene della loro sicurezza.

D: È già successo prima?



R: Questo è il terzo incidente che coinvolge una perdita di refrigerante dall'hardware russo collegato alla ISS.

D: La perdita di refrigerante incide sulle operazioni della ISS?



R: La perdita non ha interrotto le operazioni della ISS, poiché il radiatore principale funzionava ancora correttamente.

D: Quali misure si stanno adottando per risolvere il problema?



R: I tecnici stanno attualmente esaminando i dati per determinare la causa della perdita di refrigerante e le potenziali misure per prevenire incidenti futuri.

D: Sono previste modifiche immediate alle operazioni della stazione spaziale?



R: La NASA ha dichiarato che le operazioni sulla ISS continuano come al solito, con passeggiate spaziali riprogrammate e gli astronauti ancora pronti ad avventurarsi fuori dalla stazione.